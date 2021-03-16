Чого чекати від виборів у Харкові?

Отже, вибори в Харкові мають бути незабаром призначені на осінь. Що у нас є на сьогодні?

Отже, вибори в Харкові мають бути незабаром призначені на осінь. Що у нас є на сьогодні?

Фото з відкритих джерел

Михайло Добкін - лідер консервативного електорату.

Чому я не вживаю терміни "проукраїнський" і "ватний", наприклад?

А тому що це пропагандистські штампи. А штампувати людей негарно. Тим більше, що політики в Харкові своїми коаліціями показали, що немає ніяких ні проукраїнських, проросійських і навіть пробілоруських. Це все штампи, вибачте, для лохів. А їх, Слава Богу, все менше і відповідно політикам все складніше розводити людей.

Так ось консервативний електорат. Ті, хто святкують День Перемоги, хочуть ковбаси по 2.20 і взагалі ностальгують за минулим і не особливо люблять змін. Для них стабільність важливіша.

Так ось, цих людей в основному будуть ділити Михайло Добкін з Ігорем Тереховим. Хоча, говорити про це як факт, що відбувся, - рано.

Михайла Добкіна звичайно ж будуть намагатися нейтралізувати, зняти, домовитися, ще раз домовитися, потім знову домовитися вже з його партнерами, а потім ще щось придумати. І тут йому потрібна ювелірна точність, щоб дійти до фінішу. Але якщо він дійде, то він у фіналі.

Ігор Терехов, щоб стати кандидатом, повинен видавати план на 102 відсотки і менше фотографуватися з ведмедями. Зможе? А Гордон його знає. Подивимося. Але навіть якщо він дійде, то не факт, що опиниться в фіналі. Як любитель футбольних ставок, прогнозую тотальний розгром. Але я ж можу помилятися. Хоча у футбольних прогнозах я помиляюся часто, а в політичних - ні.

Тепер, залишивши збоку консерваторів, перейдемо до реформаторів. Тим, кому важлива країна в смартфоні і інші блага сучасності. Тут би повинен був з'явитися кандидат від зелених. Але у зелених давно все погано. Вони у свою обойму беруть вже таке, що ні на який нетфлікс не натягнеш. Коротше, у своєму дряпанні за владу, вони давно вже перейшли всі можливі норми політичної пристойності і беруть до себе на службу вже навіть не кращих з гірших, а взагалі не зрозуміло кого. До речі, альянси також будують, особливо, вибачте, не внюхуючись в запропоновану осетрину. Так от при всьому при цьому, навіть в таких умовах, кандидата у них немає.

А де є? А ніде. ЄС до реформаторів має відношення таке, приблизно, як Ігор Терехов сьогодні до Геннадія Кернеса. Будуть, звичайно підігравати Ігорю Терехову, випустять когось з мінімальними відсотками рейтингу, щоб плутався під ногами або навіть допускаю, щоб підвищити ставки у співпраці із міськрадою, можуть надіслати парашутиста з Києва. Але це все ні про що.

Голос. Він є, але співає захриплим голосом. Хтось буде, звичайно. Ну швидше для краси процесу. Не більше. На сьогодні шансів немає.

Я розумію, що ви чекаєте, коли ж прозвучить заповітне "Світлична". Потерпіть.

Так от, буде ще з десяток різних людей, які, роздуваючи щоки, будуть бігати по основних таборах і представлятися найрейтинговішими кандидатами, які докорінно можуть усе змінити. Але це все смішно.

Так ось Світлична. Будучи губернатором успішно і, я б сказав, дуже успішно керувала областю. А після того, як перестала бути губернатором, розгромила на окрузі всіх, включаючи слуг і отримала максимальний результат з усіх депутатів мажоритарників. А до цього виграла вибори в Раді Європи. Двічі. Розгромивши російських губернаторів і керівників їх парламенту.

Крім того, на місцевих виборах створила свою іменну партію і провела її у всі рівні місцевих рад, не маючи адміністративної посади. Таке в Харківській області вперше. Кому з харківських політиків подібне вдавалося? Отож. Навіть Кушнарьов на це не зважився в свій час. Не кажучи вже про Фельдмана і Мураеве, які не зважилися на іменні проєкти.

А вона зважилася і за її партію проголосували. Тому що вона молодець. Але чи піде на вибори - незрозуміло навіть мені, хоч ми і дружимо.

Загалом, головний мій висновок про те, що вибори в Харкові повинні бути яскравими, політичними, між особистостями та ідеями. Як і належить в Першій столиці.