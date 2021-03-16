Чего ждать от выборов в Харькове?

Итак, выборы в Харькове должны быть в скором времени назначены на осень. Что мы имеем на сегодня?

Итак, выборы в Харькове должны быть в скором времени назначены на осень. Что мы имеем на сегодня?

Фото из открытых источников

Михаил Добкин - лидер консервативного электората.

Почему я не употребляю термины "проукраинский" и "ватный", к примеру?

А потому что это пропагандистские штампы. А штамповать людей некрасиво. Тем более что политики в Харькове своими коалициями показали, что нет никаких ни проукраинских, прорусских и даже пробеларусских. Это все штампы, извините, для лохов. А их, Слава Богу, все меньше и соответственно политикам все сложней разводить людей.

Так вот консервативный электорат. Те, кто празднуют День Победы, хотят колбасы по 2.20 и вообще ностальгируют за прошлым и не любят особо изменений. Для них стабильность важнее.

Так вот, этих людей в основном будут делить Михаил Добкин с Игорем Тереховым. Хотя, говорить об этом как состоявшемся факте - рано.

Михаила Добкина конечно же будут пытаться нейтрализовать, снять, договориться, ещё раз договориться, потом снова договориться уже с его партнерами, а потом ещё что-то придумать. И тут ему нужна ювелирная точность, чтоб дойти до финиша. Но если он дойдёт, то он в финале.

Игорь Терехов, чтоб стать кандидатом, должен выдавать план на 102 процента и поменьше фотографироваться с медведями. Сможет? А Гордон его знает. Посмотрим. Но даже если он дойдёт, то не факт, что окажется в финале. Как любитель футбольных ставок, прогнозирую тотальный разгром. Но я ж могу ошибаться. Хотя в футбольных прогнозах я ошибаюсь часто, а в политических - нет.

Теперь, оставив в стороне консерваторов, перейдём к реформаторам. Тем, кому важна страна в смартфоне и прочие блага современности. Тут бы должен был появиться кандидат от зелёных. Но у зелёных давно все плохо. Они в свою обойму берут уже такое, что ни на какой нетфликс не натянешь. Короче, в своём царапаньи за власть, они давно уже перешли все возможные нормы политического приличия и берут к себе на службу уже даже не лучших из худших, а вообще не пойми кого. Кстати, альянсы тоже строят, особо, извините, не внюхиваясь в предложенную осетрину. Так вот при всем при этом, даже в таких условиях, кандидата у них нет.

А где есть? А нигде. ЕС к реформаторам имеет отношение такое, примерно, как Игорь Терехов сегодня к Геннадию Кернесу. Будут, конечно подыгрывать Игорю Терехову, выпустят кого-то с минимальным процентами рейтинга, чтоб путался под ногами или даже, допускаю, чтоб повысить ставки в сотрудничестве с горсоветом, могут прислать парашютиста из Киева. Но это все ни о чем.

Голос. Он есть, но поёт охрипшим голосом. Кто-то будет, конечно. Ну скорее для красоты процесса. Не более. На сегодня шансов нет.

Я понимаю, что вы ждёте, когда же прозвучит заветное "Светличная". Потерпите.

Так вот, будет ещё с десяток разных людей, которые, раздувая щеки, будут бегать по основным лагерям и представляться наирейтинговыми кандидатами, которые в корне все могут изменить. Но это все смешно.

Так вот Светличная. Будучи губернатором успешно и, я бы сказал, очень успешно управляла областью. А после того, как перестала быть губернатором, разгромила на округе всех, включая слуг и получила максимальный результат из всех депутатов мажоритарщиков. А до этого выиграла выборы в Совете Европы. Дважды. Разгромив российских губернаторов и руководителей их парламента.

Кроме того, на местных выборах создала свою именную партию и провела ее во все уровни местных советов, не имея административной должности. Такое в Харьковской области впервые. Кому из харьковских политиков подобное удавалось? Отож. Даже Кушнарев на это не решился в своё время. Не говоря уже о Фельдмане и Мураеве, которые не решились на именные проекты.

А она решилась и за ее партию проголосовали. Потому что она молодец. Но пойдёт ли на выборы - непонятно даже мне, хоть мы и дружим.

В общем, главный мой вывод о том, что выборы в Харькове должны быть яркими, политическими, между личностями и идеями. Как и положено в Первой столице.