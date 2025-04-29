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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2025, 19:30

Скандал із бракованими мінами: СБУ затримала високопосадовців Мінстратегпрому

29 квітня 2025, 19:30
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Сьогодні співробітники Служби безпеки України затримали генерального директора державного підприємства Міністерства стратегічної промисловості, технічного директора, а також двох військовослужбовців - керівників військової прийомки, через постачання у ЗСУ 120 тисяч бракованих мінометних мін
Сьогодні співробітники Служби безпеки України затримали генерального директора державного підприємства Міністерства стратегічної промисловості, технічного директора, а також двох військовослужбовців - керівників військової прийомки, через постачання у ЗСУ 120 тисяч бракованих мінометних мін
фото: СБУ
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Кримінальна справа порушена на підставі матеріалів Цензор.Нет, де показали відео масового постачання бракованих мін виробництва цього державного підприємства до військ у 2024 році, та оприлюднили факти про масштаби браку.

У 2024 році дане державне підприємство отримало з бюджету близько 28 мільярдів гривень на виробництво та постачання снарядів 122 мм, мінометних мін 120 та 82 мм, було підписано акт спроможності керівництвом підприємства та керівниками військової прийомки, проте реальних можливостей для виробництва не існувало. Виробництво не було забезпечено необхідними компонентами, і про це було відомо.

В результаті тривалий час кошти знаходились на рахунках підприємства, проте снаряди 122 мм так і не змогли пройти випробувань, і кошти у кінці року були повернуті в Міноборони. А у випадку з виробництвом мін було здійснено справжній злочин - щоб не повертати кошти, підприємство та Мінстратегпром направили браковані міни у війська. З 247 тисяч поставлених мін бракованими визнано 120 тисяч, згідно з джерел, близьких до справи. А насправді браковані майже всі, проте чимало командирів не подавали рекламації через побоювання, що їх покарають за критику.

Після того, як до Цензор.Нет звернулись бійці-мінометники та надали відео стрільб бракованими мінами, головне слідче управління СБУ порушила справу за статтею 114-1 через постачання неякісних боєприпасів, а в ЗСУ відкрили службове розслідування. Зусилля слідчих СБУ призвели до сьогоднішніх важливих та резонансних рішень.

Варто відзначити тих командирів військових частин, які проявили принциповість, і склали акти рекламації та здали на склади браковані міни.

Важливо відмітити, що контракт на виробництво бракованих мін попри відсутність якісних компонентів було укладено та втрачені кошти за прямими вказівками та тиском екс-міністра стратегічної промисловості Олександра Камишина, та діючого міністра Германа Сметаніна.

Поки що невідомо, який у них статус у справі, адже за ключові рішення відповідали саме вони.

Саме Камишин доповів цю дезінформацію керівництву країни, на її підставі були ухвалені рішення.

Після цього без будь-якого письмового обґрунтування спроможностей виробництва контракти були укладені головою Агенції оборонних закупівель Міноборони Мариною Безруковою, і гроші були перераховані.

Заради обʼєктивності, після того, як було викрито постачання браку, Безрукова призначила перевірку, визнала брак та недостовірну інформацію підприємства та Мінстратегпрому та не стала покривати цю схему.

Будемо слідкувати за цією справою. Звертаюся до всіх військовослужбовців - не бійтеся повідомляти факти постачання бракованої продукції у війська, тільки так можливі зміни.

А всім керівникам, які отримують через на не забезпечені проекти десятки мільярдів це наочний сигнал - не все і не всім сходить з рук.

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СБУ Міноборони ЗСУ скандал Боєприпаси Юрій Бутусов міна Камишін Олександр Мінстратегпром Сметанін Герман Володимирович АОЗ Марина Безрукова
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