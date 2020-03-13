Про Мінські угоди та державну зраду

Слідчий СБУ, який сьогодні відкриє кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" проти представників України в Тристоронній контактній групі увійде в історію Війни за незалежність. Сподіваюся, такі сміливі люди в СБУ знайдуться.

Фото: twitter.com/BelarusMID

Слідчий СБУ, який сьогодні відкриє кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" проти представників України в Тристоронній контактній групі увійде в історію Війни за незалежність. Сподіваюся, такі сміливі люди в СБУ знайдуться.

Підписавши угоду в Мінську про створення Консультативної ради з представниками "окремих районів України", Леонід Кучма прямо порушив Конституцію і закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих теріторіях у Донецькій та Луганській областях", а саме:

"Стаття 3. Державна політика із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих теріторіях у Донецькій та Луганській областях базується на Конституції та законах України, міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховної Радою України, принципах і нормах міжнародного права.

Стаття 6. Основними напрямами захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих теріторіях у Донецькій та Луганській областях є:

2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації всіх незаконно затриманих, утримуваних громадян України;

Стаття 7. Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року несе відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення

Факт залишкового виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

Стаття 13. 3. Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону".

Необхідний визначити весь коло осіб, які були причетні до цього предательскому змовою в Мінську - всі вони повинні бути притягнуті до відповідальності.