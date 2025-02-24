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Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
24 лютого 2025, 08:32

Чи правильний стиль комунікації Зеленський обрав щодо Трампа і його оточення

24 лютого 2025, 08:32
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Чи правильний стиль комунікації Зеленський обрав щодо Трампа і його оточення? Та не те щоб у нього був вибір, тому він обрав єдино можливий. 
Чи правильний стиль комунікації Зеленський обрав щодо Трампа і його оточення? Та не те щоб у нього був вибір, тому він обрав єдино можливий. 
фото: president.gov.ua
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Оці люди, які пишуть, що треба хитати головою, загравати до одержимого і з усім погоджуватися - або взагалі не розуміють хто такий Трамп, або свідомо хочуть поразки і Зеленському, і Україні. Так, зараз розділяти ці дві поразки доволі тупо.

Ми знаємо не на рівні слів, а на рівні справ, що Трампу і його одоробло цілком влаштувала б наша капітуляція. Саме тому вони - так, саме вони - 7 місяців блокували надання нам допомоги. Всі версії українських шизотрампістів, що це така "підступна гра Байдена” не витримують не те що політичної критики, вони перевірки на логіку не витримують.

Тому реальна диспозиція Трампа зрозуміла: Україна не має отримувати допомоги. Щоб цьому протистояти і зʼявилася угода про мінерали як спосіб чесно обміняти допомогу на гроші. Ми бачимо як цю ідею (вперше висказану Ліндсі Гремом і підхоплену Україною) спотворив Трамп: замість угоди шантаж і рекет.

Але і хейтспіч щодо Зеленського і України, і параметри угоди від Трампа, і очевидне зализування Трампом Путіну зустріли критику не тільки в Україні. Її навіть багато консерваторів в самих США не зрозуміли. Трамп виявився надто емоційним навіть для себе. А ідею відключити старлінк вже фактично заблокували поляки, які за нього і платять (частково).

В цих умовах єдиною можливістю поставити Трампа на політичну розтяжку, коли він змушений буде як мінімум враховувати позицію і інтереси України є зробити його позицію по війні Росії проти України електорально токсичною для нього самого.

Тому далі в нього на кожній ітерації буде два варіанти: або ескалювати конфлікт з Україною і симпатиками України (від чого він буде втрачати), або поступово помʼякшувати власну риторику і змінити перемовну позицію і по мінералам, і взагалі.

І ні, за замовчуванням ми нічим не ризикуємо.
Базова позиція Трампа - не допомагати. Він це довів не словом, а ділом.
Базова позиція Трампа - бути приязним до диктаторів. Ну він сам мріє таким бути, це очевидна стратегія.
Базова позиція Трампа - бути чортом і брехуном, якого треба тикати в його ссяки.

Але США все ще не Росія і не Третій рейх. А коли він атакує жертву, а не агресора, коли він воює з Зеленським, а не з Путіним - він починає виглядати слабким.

І так, публічна комунікація - це теж правильне рішення. Трамп нахабний публічний брехун. Так, наші політики теж брешуть - і Зеленський, і всі його конкуренти. Тільки брехна Трампа - це не спотворення реальності і не її приховування, це її заперечення.

Тому якщо залишати право першої ночі публічної комунікації за ним - завжди програєш. Зеленським навалює йому фактів і цифр. І всі притомні українці мають це робити. У добу постправди це складний шлях. Але єдино можливий і переможний.

Так, сьогодні президент - молодець. Так би і завжди.

Дякую за увагу.

P.S. Як же я радий, що я не публічний політик і не дипломат, і можу усю цю трампівську шоблу називати коректними визначеннями. Співчуваю нашим дипломатам, вони вимушені терпіти.

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