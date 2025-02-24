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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
24 февраля 2025, 08:32

Правильный ли стиль коммуникации Зеленский выбрал относительно Трампа и его окружения

24 февраля 2025, 08:32
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Правильный ли стиль коммуникации Зеленский выбрал относительно Трампа и его окружения? Не то, чтобы у него был выбор, поэтому он выбрал единственно возможный. 
Правильный ли стиль коммуникации Зеленский выбрал относительно Трампа и его окружения? Не то, чтобы у него был выбор, поэтому он выбрал единственно возможный. 
фото: president.gov.ua
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Эти люди, которые пишут, что надо качать головой, заигрывать к одержимому и со всем соглашаться – либо вообще не понимают кто такой Трамп, либо сознательно хотят поражения и Зеленскому, и Украине. Да, сейчас разделять эти два поражения довольно тупо.

Мы знаем не на уровне слов, а на уровне дел, что Трампу и его одоробло вполне устроила бы наша капитуляция. Именно поэтому они – да, именно они – 7 месяцев блокировали оказание нам помощи. Все версии украинских шизотрампистов, что это такая "коварная игра Байдена" не выдерживают не только политической критики, они проверки на логику не выдерживают.

Поэтому реальная диспозиция Трампа ясна: Украина не должна получать помощи. Чтобы этому противостоять и появилось соглашение о минералах как способ честно обменять помощь на деньги. Мы видим как эту идею (впервые высказанную Линдси Грэмом и подхваченную Украиной) исказил Трамп: вместо соглашения шантаж и рэкет.

Но и хейтспич по поводу Зеленского и Украины, и параметры соглашения от Трампа, и очевидное зализывание Трампом Путину встретили критику не только в Украине. Ее даже многие консерваторы в самих США не поняли. Трамп оказался слишком эмоционален даже для себя. А идею отключить старлинк уже фактически заблокировали поляки, которые за него и платят (отчасти).

В этих условиях единственной возможностью поставить Трампа на политическую растяжку, когда он вынужден будет как минимум учитывать позицию и интересы Украины сделать его позицию по войне России против Украины электорально токсичной для него самого.

Поэтому дальше у него на каждой итерации будет два варианта: либо эскалировать конфликт с Украиной и симпатиками Украины (от чего он будет терять), либо постепенно смягчать собственную риторику и изменить переговорную позицию и по минералам, и вообще.

И нет, по умолчанию мы ничем не рискуем.
Базовая позиция Трампа – не помогать. Он это доказал не словом, а делом.
Базовая позиция Трампа – быть дружелюбным к диктаторам. Ну, он сам мечтает таким быть, это очевидная стратегия.
Базовая позиция Трампа – быть чертом и лжецом, которого надо тыкать в его ссяки.

Но США все еще не Россия и не третий рейх. А когда он атакует жертву, а не агрессора, когда он воюет с Зеленским, а не с Путиным – он начинает выглядеть слабым.

И да, публичная коммуникация – это тоже правильное решение. Трамп наглый публичный лжец. Да, наши политики тоже врут – и Зеленский, и все его конкуренты. Только ложь Трампа – это не искажение реальности и не ее сокрытие, это ее отрицание.

Поэтому если оставлять право в первую ночь публичной коммуникации за ним – всегда проигрываешь. Зеленским наваливает ему факты и цифры. И все сознательные украинцы должны это делать. Во время постправды это сложный путь. Но единственно возможный и победный.

Да, сегодня президент – молодец. Так и всегда.

Спасибо за внимание.

PS Как же я рад, что я не публичный политик и не дипломат, и могу всю эту трамповскую шоблу называть корректными определениями. Сочувствую нашим дипломатам, они вынуждены терпеть.

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