Про скандал за участі голови ОП Андрія Ермака та його брата

Сьогодні маса інтернет-ресурсів, включаючи такі "важковаговики", як "Українська правда", опублікувала скандальну історію, яка викликає як мінімум здивування. Вона зачіпає братів Єрмаків. Почалася вона з того, що депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави ОП Андрія Єрмака Дениса, розмовляє про працевлаштування деяких громадян на посади у владі

Сьогодні маса інтернет-ресурсів, включаючи такі "важковаговики", як "Українська правда", опублікувала скандальну історію, яка викликає як мінімум здивування. Вона зачіпає братів Єрмаків. Почалася вона з того, що депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави ОП Андрія Єрмака Дениса, розмовляє про працевлаштування деяких громадян на посади у владі

Скандал через це відео розгорається з такою швидкістю, що ніякими виправданнями його не вгамувати. Тобто через 300 з невеликим днів правління президент Володимир Зеленський може отримати свій варіант "Свинарчук-гейта".

Ситуація погіршується тим, що нові люди Зеленського приходили до влади як "інші" і "некорумповані". Саме тому за Зе проголосували 73% населення, саме тому його партія взяла більшість на парламентських виборах.

У цій ситуації прості виправдання, що брат за брата не відповідає або що на відео хтось невідомий, виглядатимуть занадто слабко.

Ситуація ускладнюється тим, що людина, схожа на Дениса Єрмака, не має ні державної посади, ні компетенції. Значить, "вирішувати питання" він збирається за допомогою свого родича. При цьому багато сайтів оприлюднять різні суми, хтось озвучує навіть 45 млн., натякаючи на високу корупційну складову. Пригадують Андрію Єрмаку і членство в Наглядовій раді "Укроборонпрому", що, звичайно, проводить паралель зі Свинарчуком. А це вже - прямий підкоп під президентську владу.

Що в цій ситуації може зробити президент Зеленський, щоб вийти зі скандалу чистим? Що має зробити його найближче оточення?

Необхідно терміново провести неупереджене, повне і гласне розслідування. Президент повинен його ініціювати і всіляко йому сприяти. Високопоставленого чиновника, що потрапив у скандал, йому доведеться на якийсь час відсторонити від виконання обов'язків. Інакше суспільство поставлять об'єктивність розслідування під питання.

Підозрюю, що без таких дій Зеленському не вдасться зберегти своє реноме ні вдома, ні за межами України. Треба відзначити, що це другий "чорний лебідь", що приплив до його берегів. Першим виявився Coronavirus. Але і нинішній скандал не менш токсичний для нинішньої правлячої вертикалі.

Зеленському доведеться діяти, і чим швидше він проявить свою волю, тим цілішими залишаться його рейтинг і рівень довіри до нього.

.