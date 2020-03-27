Про проект підтримки пенсіонерів
На його підготовку ми витратили 72 години. У звичайний час це було б просто неможливо. Переговори з міськими адміністраціями, переробити сайт, логістика від постачальників з усієї країни, формування продуктових наборів, старт комунікації – все це повинно було зайняти хоча б тиждень. Але її у нас немає, бо ситуація, в якій опинилися літні люди - критична. Я хочу подякувати всі команди, задіяні в проекті, які працювали і працюють 18 годин в день, щоб все вийшло.
Зізнаюся чесно, коли ми готували проект, я сумнівався: що в такий складний час люди знайдуть можливість піклуватися про інших, не тільки про свою бабусю чи дідуся, а про якихось невідомих їм пенсіонерів. Я помилився! Ви перевершили всі наші очікування. Всі наші найоптимістичніші прогнози!
За 5 годин ви "підвісили" для літніх людей 2 500 наборів – це більше, ніж у нас просив в місяць місто Львів. Це 15 тонн продуктів, які вже сьогодні Нова пошта почне формувати і відправляти по містах, а соціальні служби з початку тижня – розвозити тим, кому дуже потрібна допомога.
Це тільки початок. Попереду сотні тисяч продуктових наборів, які чекають по всій Україні.
Спасибі, люди. Ще раз скажу, що небайдужість – це найкраще, що є в цій кризі.
П. С. Вже більше 3000!
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