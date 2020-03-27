О проекте поддержки пенсионеров

Вчера вечером мы вместе с Новой почтой и фондом Жизнелюб запустили проект поддержки пенсионеров

Фото: vesti.ua

Вчера вечером мы вместе с Новой почтой и фондом Жизнелюб запустили проект поддержки пенсионеров

На его подготовку мы потратили 72 часа. В обычное время это было бы просто невозможно. Переговоры с городскими администрациями, переделать сайт, логистика от поставщиков со всей страны, формирование продуктовых наборов, старт коммуникации – все это должно было занять хотя бы неделю. Но ее у нас нет, так как ситуация в которой оказались пожилые люди - критическая. Я хочу поблагодарить все команды, задействованные в проекте, которые работали и работают 18 часов в день, чтобы все получилось.

Признаюсь честно, когда мы готовили проект, я сомневался: что в такое сложное время люди найдут возможность заботиться о других, не только о своей бабушке или дедушке, а о каких-то неизвестных им пенсионерах. Я ошибся! Вы превзошли все наши ожидания. Все наши самые оптимистичные прогнозы!

За 5 часов вы "подвесили" для пожилых людей 2 500 наборов – это больше, чем у нас просил в месяц город Львов. Это 15 тонн продуктов, которые уже сегодня Новая почта начнет формировать и отправлять по городам, а социальные службы с начала недели – развозить по тем, кому очень нужна помощь.

Это только начало. Впереди сотни тысяч продуктовых наборов, которые ждут по всей Украине.

Спасибо, люди. Еще раз скажу, что неравнодушие – это лучшее, что есть в этом кризисе.

П.С. Уже больше 3000!