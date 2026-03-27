Вопрос финансовой национальной безопасности становится все более актуальным

Уже две недели обсуждается тема парламентского кризиса.

Но в среду 25 марта ситуация в Верховной Раде, казалось, нормализовалась. Во всяком случае, об этом отчитались и спикер Верховной Рады Украины Р.Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Д.Арахамия.

Да и по формальным показателям вроде бы все было хорошо. В пленарном заседании Верховной Рады приняло участие более 300 народных депутатов, приняли несколько законопроектов.

Однако наиболее проблемные законопроекты, касающиеся налогового законодательства, наших обязательств в отношениях с МВФ и выполнения программы "Ukraine Facility" Кабмин в Верховную Раду так и не представляет (говорят, что перенесли это на начало апреля). Проблемы в отношениях между правительством и парламентом остаются.

Между тем, международная ситуация для Украины усложняется. Решение ЕС о финансовой помощи Украине на сумму 90 млрд евро до сих пор не реализовано в результате блокирования со стороны правительства Орбана. Война на Ближнем Востоке провоцирует глобальный энергетический, а потенциально и экономический кризис.

Вопрос финансовой национальной безопасности становится все более актуальным. А война с российским нашествием не только продолжается, но и усиливается.

После событий в парламенте в четверг, 26 марта, ощущение того, что парламентский кризис никуда не исчез, только выросло. По повестке дня депутаты должны были рассмотреть законопроект (№14298) о реформировании деятельности Совета национальной безопасности и обороны. Впрочем, провалили все "сигнальные голосования" и тихо разошлись.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 26 марта 2026 сделал жесткое заявление, предупредив о риске "финансовой катастрофы" и потерях государственности из-за политики, напоминающей события времен Украинской Народной Республики (УНР) 1918 года. Обратите внимание, что это один из ключевых парламентских деятелей президентской команды, который долгое время занимается вопросами экономической политики и государственных финансов.

И это уже не первый громкий тревожный сигнал с его стороны.

Но реакции до сих пор не имеет. Такое ощущение, что призыв Гетманцева оказался "голосом, что теряется в пустоте". И вот эта "тишина" тоже выглядит очень тревожной. В конце концов, нужны конкретные действия по преодолению и парламентских проблем, и потенциальных рисков финансово-бюджетного кризиса.