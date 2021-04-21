Про відеозвернення Володимира Зеленського

Два роки тому, 21 квітня 2019 року в Україні пройшов другий тур президентських виборів, кандидат у президенти Зеленський отримав підтримку у 73,22%

Два роки тому, 21 квітня 2019 року в Україні пройшов другий тур президентських виборів, кандидат у президенти Зеленський отримав підтримку у 73,22%

Вчора, 20 квітня, вже президент Зеленський вчергове зробив своє відеозвернення, правда, на вчорашній день, його підтримка зменшилась, як мінімум на мінус 50% від 73,22% і складає зараз десь близько 20%.

З позитиву, Зеленський, як президент, вже заявляє про готовність захищати Україну, про загрозу з боку Росії, про заклик до всіх громадян, незалежно від віросповідання, якою мовою розмовляють, за яких політиків голосували, бути разом.

Нарешті вже публічно говорить правильні і гарні слова про українську армію.

Також Зеленський розуміє підтримку наших партнерів і заявив, що він на їхню підтримку розраховує.

А тепер про те, що не потрібно було говорити. Зеленський і надалі продовжує критикувати своїх опонентів та звинувачує їх.

Навіщо було говорити про соцмережі, експертів, які висловлюють їхню точку зору, таке враження, що Зеленський запросив працювати найкращих фахівців в Україні. Кадрова політика Зеленського просто не витримує жодної критики і пояснити її навіть з точки зори здорового глузду неможливо, він дозволяє собі не просто критикувати іншу точку зору, він публічно демонструє її несприйняття.

Порівнювати 2014 і 2021 рік і сказати, що нема жодних ілюзій, коли у 2014 році країна воювала, а Зеленський майже протягом двох років мріяв "заглянути" в очі Путіну, йти на поступки, що і сталося у грудні 2019 року на зустрічі у Парижі, виглядає, м'яко кажучи, некоректно. Тим більше, що на мою думку, саме політика поступок Зеленського Путіну і призвела до сьогоднішньої ситуації біля кордонів України.

Вимагати, щоб наші партнери не тільки запроваджували санкції проти РФ, допомагали нам фінансово, але й разом з нами воювали, бо за словами Зеленського, Україна - щит Європи, але при цьому не назвавши Росію країною агресором, не розірвавши дипломатичні відносини з агресором, торгуючи з агресором, треба мати хист, так все перекручувати. Особливо нещирими виглядають заяви Зеленського про НАТО, про ПДЧ, коли вже понад рік він не призначив посла України при НАТО.

Зеленський запропонував Путіну зустрітись на Донбасі, краще б він викликав його на дуель, було б більш ефектніше, чого завжди хочуть досягнути такими відеозверненнями.