О видеообращении Владимира Зеленского

Два года назад, 21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур президентских выборов, кандидат в президенты Зеленский получил поддержку 73,22%

Два года назад, 21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур президентских выборов, кандидат в президенты Зеленский получил поддержку 73,22%

Вчера, 20 апреля, уже президент Зеленский в очередной раз сделал свое видеообращение, правда, на вчерашний день, его поддержка уменьшилась, как минимум на минус 50% от 73,22% и составляет сейчас где-то около 20%.

Из позитива, Зеленский, как президент, уже заявляет о готовности защищать Украину, об угрозе со стороны России, о призыве ко всем гражданам, независимо от вероисповедания, на каком языке разговаривают, за каких политиков голосовали, быть вместе.

Наконец уже публично говорит правильные и красивые слова об украинской армии.

Также Зеленский понимает поддержку наших партнеров и заявил, что он на их поддержку рассчитывает.

А теперь о том, что не нужно было говорить. Зеленский продолжает критиковать своих оппонентов и обвиняет их.

Зачем было говорить о соцсетях, экспертах, которые высказывают их точку зрения, такое впечатление, что Зеленский пригласил работать лучших специалистов в Украине. Кадровая политика Зеленского просто не выдерживает никакой критики и объяснить ее даже с точки зрения здравого смысла невозможно, он позволяет себе не просто критиковать другую точку зрения, он публично демонстрирует ее неприятие.

Сравнивать 2014 и 2021 год и сказать, что нет никаких иллюзий, когда в 2014 году страна воевала, а Зеленский почти в течение двух лет мечтал "заглянуть" в глаза Путину, идти на уступки, что и произошло в декабре 2019 года на встрече в Париже, выглядит, мягко говоря, некорректно. Тем более, что по моему мнению, именно политика уступок Зеленского Путину и привела к сегодняшней ситуации у границ Украины.

Требовать, чтобы наши партнеры не только вводили санкции против РФ, помогали нам финансово, но и вместе с нами воевали, ибо, по словам Зеленского, Украина - щит Европы, но при этом не назвав Россию страной агрессором, не разорвав дипломатические отношения с агрессором, торгуя с агрессором, надо иметь талант, так все искажать. Особенно неискренними выглядят заявления о НАТО, о ПДЧ, когда уже более года он не назначил посла Украины при НАТО.

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, лучше бы он вызвал его на дуэль, было бы более эффектно, чего всегда хотят добиться такими видеообращениями.