Напомню, Данилов анонсировал, что на нем объявят государственных предателей

Напомню, Данилов анонсировал, что на нем объявят государственных предателей

И вот тут у меня вопрос: кого сегодня могут объявить государственным предателем?

Будут ли связаны сегодняшние заявления с выходом на следующей неделе фильма о срыве операции по аресту вагнеровцов?

Напомню, предварительно ожидается, что британские журналисты объявят предателями, которые сорвали американо-украино-турецкую спецоперацию ближайшее окружение Зеленского во главе с А.Е.

Поэтому с нетерпением жду заседания.

В частности доклад на нем руководителя Офиса президента Адрея Ермака.

Интересно, если ему дадут слово, о каких предательствах он будет говорить