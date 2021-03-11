12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
13:52  11 марта
Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
Виктор Таран политолог [email protected]
11 марта 2021, 13:50 37

Сегодняшнее заседание СНБО несет интригу

11 марта 2021, 13:50 37
Читайте також українською мовою
Напомню, Данилов анонсировал, что на нем объявят государственных предателей
Напомню, Данилов анонсировал, что на нем объявят государственных предателей
Читайте також
українською мовою

И вот тут у меня вопрос: кого сегодня могут объявить государственным предателем?

Будут ли связаны сегодняшние заявления с выходом на следующей неделе фильма о срыве операции по аресту вагнеровцов?

Напомню, предварительно ожидается, что британские журналисты объявят предателями, которые сорвали американо-украино-турецкую спецоперацию ближайшее окружение Зеленского во главе с А.Е.

Поэтому с нетерпением жду заседания.

В частности доклад на нем руководителя Офиса президента Адрея Ермака.

Интересно, если ему дадут слово, о каких предательствах он будет говорить

СНБО Андрей Ермак Офис президента заседание предательство

Министерство юстиции обратилось в суд касательно запрета деятельности "Партии Шария"
11 марта 2021, 11:02
СНБО рассмотрит санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов
11 марта 2021, 10:12
Заседание СНБО перенесли с пятницы на четверг - СМИ
10 марта 2021, 15:33
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram