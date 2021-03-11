Сегодняшнее заседание СНБО несет интригу
Напомню, Данилов анонсировал, что на нем объявят государственных предателей
Напомню, Данилов анонсировал, что на нем объявят государственных предателей
И вот тут у меня вопрос: кого сегодня могут объявить государственным предателем?
Будут ли связаны сегодняшние заявления с выходом на следующей неделе фильма о срыве операции по аресту вагнеровцов?
Напомню, предварительно ожидается, что британские журналисты объявят предателями, которые сорвали американо-украино-турецкую спецоперацию ближайшее окружение Зеленского во главе с А.Е.
Поэтому с нетерпением жду заседания.
В частности доклад на нем руководителя Офиса президента Адрея Ермака.
Интересно, если ему дадут слово, о каких предательствах он будет говорить
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