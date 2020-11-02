Цугцванг Зеленського у протистоянні КСУ та ВРУ

Вчора розмовляв з депутатами із різних фракцій. Так от, настрій у них песимістичний, як у «провладних», так і у «опозиційних». Всі вони розуміють, в яку прірву несеться країна, і поки вони не бачать як цієї пастки уникнути

Вчора розмовляв з депутатами із різних фракцій. Так от, настрій у них песимістичний, як у «провладних», так і у «опозиційних». Всі вони розуміють, в яку прірву несеться країна, і поки вони не бачать як цієї пастки уникнути

Президент наразі в цугцвангу, з якого не розуміє як виходити. "Голосів" під президентський законопроєкт по КСУ — немає. Фракція розколота, а "ЄС"+ "Голос" + "Батьківщина" відмовились голосувати

ОПЗЖ та "За Майбутнє" теж голосів не дадуть. Перші хочуть перевибори другі — переформатувати Уряд. Так само не має "голосів" і під зміни до закону про КС. Оточення Зеленського хоче узурпувати Інституцію, а не переформатувати її за прозорими правилами.

До речі, з цих же причин не має голосів ні під ухвалення у першому читанні бюджету, ні під інші законопроєкти. Тож в умовах відсутності голосів у рідній фракції Зеленського підштовхують до двох варіантів. Або через бойкотування "фракційних соросят" створення нової більшості із "За майбутнє" та повне переформатування уряду. Або — дострокові парламентські після яких все одно прийдеться ділитись владою у новому Кабміні. Тобто обидва варіанти для Зе так собі. Є ще третій варіант — навести порядок у країні провернувши силовий сценарій.

За такого сценарію прем'єром спробує стати один із чинних силовиків. От тільки не факт, що такий сценарій дозволить реалізувати суспільство. Як бачимо, кожний варіант — гірший один за одного і ведуть до Failed State.

Як на мене, вихід із цієї кризи один — скликати загальнонаціональний круглий стіл, на який запросити представників опозиції та громадянського суспільства.

На ньому мають бути напрацьовані не лише алгоритми виходу з кризи, але й правила подальшого співіснування, зокрема — формування перехідного кризового Уряду технократів. До речі, у свій час такий шлях подолання кризи обрали Польща, Австралія та багато інших країн. Сподіваюсь Україна теж піде цим шляхом, інакше наслідки можуть бути катастрофічними

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