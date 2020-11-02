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Віктор Таран політолог [email protected]
02 листопада 2020, 14:40 1

Цугцванг Зеленського у протистоянні КСУ та ВРУ

02 листопада 2020, 14:40 1
Читайте также на русском языке
Вчора розмовляв з депутатами із різних фракцій. Так от, настрій у них песимістичний, як у «провладних», так і у «опозиційних». Всі вони розуміють, в яку прірву несеться країна, і поки вони не бачать як цієї пастки уникнути
Вчора розмовляв з депутатами із різних фракцій. Так от, настрій у них песимістичний, як у «провладних», так і у «опозиційних». Всі вони розуміють, в яку прірву несеться країна, і поки вони не бачать як цієї пастки уникнути
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Президент наразі в цугцвангу, з якого не розуміє як виходити. "Голосів" під президентський законопроєкт по КСУ — немає.

Фракція розколота, а "ЄС"+ "Голос" + "Батьківщина" відмовились голосувати
ОПЗЖ та "За Майбутнє" теж голосів не дадуть. Перші хочуть перевибори другі — переформатувати Уряд.

Так само не має "голосів" і під зміни до закону про КС. Оточення Зеленського хоче узурпувати Інституцію, а не переформатувати її за прозорими правилами.
До речі, з цих же причин не має голосів ні під ухвалення у першому читанні бюджету, ні під інші законопроєкти.

Тож в умовах відсутності голосів у рідній фракції Зеленського підштовхують до двох варіантів. Або через бойкотування "фракційних соросят" створення нової більшості із "За майбутнє" та повне переформатування уряду. Або — дострокові парламентські після яких все одно прийдеться ділитись владою у новому Кабміні. Тобто обидва варіанти для Зе так собі.

Є ще третій варіант — навести порядок у країні провернувши силовий сценарій.
За такого сценарію прем'єром спробує стати один із чинних силовиків. От тільки не факт, що такий сценарій дозволить реалізувати суспільство.

Як бачимо, кожний варіант — гірший один за одного і ведуть до Failed State.
Як на мене, вихід із цієї кризи один — скликати загальнонаціональний круглий стіл, на який запросити представників опозиції та громадянського суспільства.
На ньому мають бути напрацьовані не лише алгоритми виходу з кризи, але й правила подальшого співіснування, зокрема — формування перехідного кризового Уряду технократів.

До речі, у свій час такий шлях подолання кризи обрали Польща, Австралія та багато інших країн. Сподіваюсь Україна теж піде цим шляхом, інакше наслідки можуть бути катастрофічними

президент Володимир Зеленський ВР КСУ законопроєкт криза
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