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Виктор Таран политолог [email protected]
02 ноября 2020, 14:40

Цугцванг Зеленского в противостоянии КСУ и ВРУ

02 ноября 2020, 14:40
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Вчера разговаривал с депутатами из разных фракций. Так вот, настроение у них пессимистическое, как у «провластных», так и «оппозиционных». Все они понимают, в какую пропасть несется страна, и пока они не видят как этой ловушки избежать
Вчера разговаривал с депутатами из разных фракций. Так вот, настроение у них пессимистическое, как у «провластных», так и «оппозиционных». Все они понимают, в какую пропасть несется страна, и пока они не видят как этой ловушки избежать
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Президент сейчас в цугцванге, из которого не понимает как выходить. "Голосов" под президентский законопроект по КСУ — нет.

Фракция расколота, а "ЕС"+ "Голос" + "Батькивщина" отказались голосовать
ОПЗЖ и "За майбутне" тоже голосов не дадут. Первые хотят перевыборы вторые — переформатировать Правительство.

Так же нет "голосов" и под изменения к закону о КС. Окружение Зеленского хочет узурпировать Институцию, а не переформатировать ее по прозрачным правилам.
Кстати, по этим же причинам нет голосов ни под принятия в первом чтении бюджета, ни под другие законопроекты.

Поэтому в условиях отсутствия голосов в родной фракции Зеленского подталкивают к двум вариантам. Или через бойкотирование "фракционных соросят" создание нового большинства с "За майбутне" и полное переформатирование правительства. Или — досрочные парламентские после которых все равно придется делиться властью в новом Кабмине. То есть оба варианта для Зе так себе.

Есть еще третий вариант — навести порядок в стране провернув силовой сценарий.
По такому сценарию премьером попытается стать один из действующих силовиков. Вот только не факт, что такой сценарий позволит реализовать общество.

Как видим, каждый вариант — хуже и ведет к Failed State. Как по мне, выход из этого кризиса один — созвать общенациональный круглый стол, на который пригласить представителей оппозиции и гражданского общества. На нем должны быть выработаны не только алгоритмы выхода из кризиса, но и правила дальнейшего сосуществования, в частности — формирования переходного кризисного Правительства технократов.

Кстати, в свое время такой путь преодоления кризиса избрали Польша, Австралия и много других стран. Надеюсь Украина тоже пойдет по этому пути, иначе последствия могут быть катастрофическими

президент Владимир Зеленский ВР КСУ законопроект кризис
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