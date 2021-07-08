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Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
08 липня 2021, 12:30 13

Бурхлива геополітика всередині маленького офісу

08 липня 2021, 12:30 13
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Президент України Зеленський разом зі своїм домашнім геополітиком Єрмаком все більше дивують міжнародну спільноту
Президент України Зеленський разом зі своїм домашнім геополітиком Єрмаком все більше дивують міжнародну спільноту
Фото: president.gov.ua
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Час від часу в ньому прокидається нестримна суб'єктність. Його сміливі геополітичні заяви, ініціативи й тілорухи все частіше межують з безвідповідальністю та прожектерством. Але те, що можна витворяти у внутрішній політиці, небажано робити у зовнішній політиці, бо там ти не один і не найголовніший, і навіть не другорядний. Але Офіс президента "вирує" від інтригуючої геополітики.

Наприклад, перед важливою поїздкою до Вашингтона на зустріч з президентом США Байденом президент Зеленський несподівано укладає напівлегальну (без участі Верховної Ради і РНБО), сумнівну інвестиційну угоду з Китаєм. Або в піку МВФ, або це компенсація скандалу з "Мотор-Січ", а, може, просто сміливий, "офісний" шантаж Америки.

Тим самим Київ готує для Вашингтона новий парадокс у відносинах між нашими країнами, коли за безпеку України повинні відповідати НАТО і США, а торгувати ми будемо з Китаєм, який є їхнім геополітичним противником. Чого тут більше - хитрої наївності, авантюрності або дурості - важко сказати.

Зеленський як би сміливо натякає американцям, що наполегливі і спритні китайці здатні зробити багато корисного в Україні, не гірше за американців. Їх не треба вмовляти і щось пояснювати, і вони не натякають на бурхливу корупцію в Україні.

А китайцям він напевно "розповідає", що американці занадто вибагливі, а росіяни - теж люди, і їх треба тільки "зрозуміти і пробачити". Але ні китайці, ні американці не хочуть слухати нашого президента, бо якщо Зеленський точно не знає, що потрібно Україні, хто у неї вороги і друзі, то як він може зрозуміти, що хоче Китай, Росія та США від України.

Джерело: Facebook

Китай Росія США Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента президент Джо Байден

 
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