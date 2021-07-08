Бурхлива геополітика всередині маленького офісу

Президент України Зеленський разом зі своїм домашнім геополітиком Єрмаком все більше дивують міжнародну спільноту

Президент України Зеленський разом зі своїм домашнім геополітиком Єрмаком все більше дивують міжнародну спільноту

Фото: president.gov.ua

Час від часу в ньому прокидається нестримна суб'єктність. Його сміливі геополітичні заяви, ініціативи й тілорухи все частіше межують з безвідповідальністю та прожектерством. Але те, що можна витворяти у внутрішній політиці, небажано робити у зовнішній політиці, бо там ти не один і не найголовніший, і навіть не другорядний. Але Офіс президента "вирує" від інтригуючої геополітики.

Наприклад, перед важливою поїздкою до Вашингтона на зустріч з президентом США Байденом президент Зеленський несподівано укладає напівлегальну (без участі Верховної Ради і РНБО), сумнівну інвестиційну угоду з Китаєм. Або в піку МВФ, або це компенсація скандалу з "Мотор-Січ", а, може, просто сміливий, "офісний" шантаж Америки.

Тим самим Київ готує для Вашингтона новий парадокс у відносинах між нашими країнами, коли за безпеку України повинні відповідати НАТО і США, а торгувати ми будемо з Китаєм, який є їхнім геополітичним противником. Чого тут більше - хитрої наївності, авантюрності або дурості - важко сказати.

Зеленський як би сміливо натякає американцям, що наполегливі і спритні китайці здатні зробити багато корисного в Україні, не гірше за американців. Їх не треба вмовляти і щось пояснювати, і вони не натякають на бурхливу корупцію в Україні.

А китайцям він напевно "розповідає", що американці занадто вибагливі, а росіяни - теж люди, і їх треба тільки "зрозуміти і пробачити". Але ні китайці, ні американці не хочуть слухати нашого президента, бо якщо Зеленський точно не знає, що потрібно Україні, хто у неї вороги і друзі, то як він може зрозуміти, що хоче Китай, Росія та США від України.

Джерело: Facebook