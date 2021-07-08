Бурная геополитика внутри маленького офиса

Президент Украины Зеленский вместе со своим домашним геополитиком Ермаком все больше удивляют международное сообщество

Президент Украины Зеленский вместе со своим домашним геополитиком Ермаком все больше удивляют международное сообщество

Фото: president.gov.ua

Время от времени в нем просыпается неудержимая субъектность. Его смелые геополитические заявления, инициативы и телодвижения все чаще граничат с безответственностью и прожектерством. Но то, что можно вытворять во внутренней политике, нежелательно делать во внешней политике, ибо там ты не один и не самый главный, и даже не второстепенный. Но Офис президента "бурлит" от интригующей геополитики.

Например, перед важной поездкой в Вашингтон на встречу с президентом США Байденом президент Зеленский неожиданно заключает полулегальное (без участия Верховной Рады и СНБО), сомнительное инвестиционное соглашение с Китаем. Или в пику МВФ, или это компенсация скандала с "Мотор-Сич", а, может, просто смелый, "офисный" шантаж Америки.

Тем самым Киев готовит для Вашингтона новый парадокс в отношениях между нашими странами, когда за безопасность Украины должны отвечать НАТО и США, а торговать мы будем с Китаем, который является их геополитическим противником. Чего здесь больше - хитрой наивности, авантюрности или глупости - трудно сказать.

Зеленский как бы смело намекает американцам, что упорные и шустрые китайцы способны сделать много полезного в Украине, не хуже, чем американцы. Их не надо уговаривать и что-то объяснять, и они не намекают на бурную коррупцию в Украине.

А китайцам он наверняка "рассказывает", что американцы слишком привередливые, а россияне - тоже люди, и их надо только "понять и простить". Но ни китайцы, ни американцы не хотят слушать нашего президента, ибо если Зеленский точно не знает, что нужно Украине, кто у нее враги и друзья, то как он может понять, что хочет Китай, Россия и США от Украины.

Источник: Facebook