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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
08 июля 2021, 12:30 23

Бурная геополитика внутри маленького офиса

08 июля 2021, 12:30 23
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Президент Украины Зеленский вместе со своим домашним геополитиком Ермаком все больше удивляют международное сообщество
Президент Украины Зеленский вместе со своим домашним геополитиком Ермаком все больше удивляют международное сообщество
Фото: president.gov.ua
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Время от времени в нем просыпается неудержимая субъектность. Его смелые геополитические заявления, инициативы и телодвижения все чаще граничат с безответственностью и прожектерством. Но то, что можно вытворять во внутренней политике, нежелательно делать во внешней политике, ибо там ты не один и не самый главный, и даже не второстепенный. Но Офис президента "бурлит" от интригующей геополитики.

Например, перед важной поездкой в Вашингтон на встречу с президентом США Байденом президент Зеленский неожиданно заключает полулегальное (без участия Верховной Рады и СНБО), сомнительное инвестиционное соглашение с Китаем. Или в пику МВФ, или это компенсация скандала с "Мотор-Сич", а, может, просто смелый, "офисный" шантаж Америки.

Тем самым Киев готовит для Вашингтона новый парадокс в отношениях между нашими странами, когда за безопасность Украины должны отвечать НАТО и США, а торговать мы будем с Китаем, который является их геополитическим противником. Чего здесь больше - хитрой наивности, авантюрности или глупости - трудно сказать.

Зеленский как бы смело намекает американцам, что упорные и шустрые китайцы способны сделать много полезного в Украине, не хуже, чем американцы. Их не надо уговаривать и что-то объяснять, и они не намекают на бурную коррупцию в Украине.

А китайцам он наверняка "рассказывает", что американцы слишком привередливые, а россияне - тоже люди, и их надо только "понять и простить". Но ни китайцы, ни американцы не хотят слушать нашего президента, ибо если Зеленский точно не знает, что нужно Украине, кто у нее враги и друзья, то как он может понять, что хочет Китай, Россия и США от Украины.

Источник: Facebook

Китай Россия США Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента президент Джо Байден

 
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