Вигнання Дубінського, аба Ціна "Слуг народу"

«Вигнання» молодого самовпевненого народного депутата Дубінського, кращого "сина полку" Коломойського, з «раю» фракції парламентської більшості «Слуги народу» Верховної Ради коштує не тільки морально-політичних страждань депутатів, колишніх хороших друзів Дубинського, що зрадили свого друга, але, напевно, дорого обходиться владі

«Вигнання» молодого самовпевненого народного депутата Дубінського, кращого "сина полку" Коломойського, з «раю» фракції парламентської більшості «Слуги народу» Верховної Ради коштує не тільки морально-політичних страждань депутатів, колишніх хороших друзів Дубинського, що зрадили свого друга, але, напевно, дорого обходиться владі

Цікаво, що дорожче обходиться голові Офісу президента фінансове стимулювання народних депутатів фракції СН за обрання віце-прем'єром Вітренко, який не приховує своєї віри в силу Заходу або за вигнання депутата Дубінського, якого, по молодості, занесло в дрімучий антиамериканізм? Що дорожче обійшлося Офісу президента - "проплатити" депутатам любов до Вітренко або проплатити ненависть до Дубінського? Адже, чим далі буде слабшати влада і рейтинг президента Зеленського, тим частіше Офісу доведеться спиратися на шантаж і купівлю голосів народних депутатів парламентської більшості. Адже багато з тих, хто, завдяки "Слугам народу", що випадково потрапив в політику, в парламент більше ніколи до неї не повернеться. Але політичні наслідки цієї драми для цієї трійці - Зеленського, Вітренко і Дубінського будуть довгими і різними.

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