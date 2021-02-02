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Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
02 лютого 2021, 20:50 67

Вигнання Дубінського, аба Ціна "Слуг народу"

02 лютого 2021, 20:50 67
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«Вигнання» молодого самовпевненого народного депутата Дубінського, кращого "сина полку" Коломойського, з «раю» фракції парламентської більшості «Слуги народу» Верховної Ради коштує не тільки морально-політичних страждань депутатів, колишніх хороших друзів Дубинського, що зрадили свого друга, але, напевно, дорого обходиться владі
«Вигнання» молодого самовпевненого народного депутата Дубінського, кращого "сина полку" Коломойського, з «раю» фракції парламентської більшості «Слуги народу» Верховної Ради коштує не тільки морально-політичних страждань депутатів, колишніх хороших друзів Дубинського, що зрадили свого друга, але, напевно, дорого обходиться владі
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Цікаво, що дорожче обходиться голові Офісу президента фінансове стимулювання народних депутатів фракції СН за обрання віце-прем'єром Вітренко, який не приховує своєї віри в силу Заходу або за вигнання депутата Дубінського, якого, по молодості, занесло в дрімучий антиамериканізм? Що дорожче обійшлося Офісу президента - "проплатити" депутатам любов до Вітренко або проплатити ненависть до Дубінського? Адже, чим далі буде слабшати влада і рейтинг президента Зеленського, тим частіше Офісу доведеться спиратися на шантаж і купівлю голосів народних депутатів парламентської більшості. Адже багато з тих, хто, завдяки "Слугам народу", що випадково потрапив в політику, в парламент більше ніколи до неї не повернеться.

Але політичні наслідки цієї драми для цієї трійці - Зеленського, Вітренко і Дубінського будуть довгими і різними.

Володимир Зеленський Слуга народа фракція Дубінський Олександр виключення депутати

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