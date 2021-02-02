Вигнання Дубінського, аба Ціна "Слуг народу"
Цікаво, що дорожче обходиться голові Офісу президента фінансове стимулювання народних депутатів фракції СН за обрання віце-прем'єром Вітренко, який не приховує своєї віри в силу Заходу або за вигнання депутата Дубінського, якого, по молодості, занесло в дрімучий антиамериканізм? Що дорожче обійшлося Офісу президента - "проплатити" депутатам любов до Вітренко або проплатити ненависть до Дубінського? Адже, чим далі буде слабшати влада і рейтинг президента Зеленського, тим частіше Офісу доведеться спиратися на шантаж і купівлю голосів народних депутатів парламентської більшості. Адже багато з тих, хто, завдяки "Слугам народу", що випадково потрапив в політику, в парламент більше ніколи до неї не повернеться.
Але політичні наслідки цієї драми для цієї трійці - Зеленського, Вітренко і Дубінського будуть довгими і різними.