Изгнание Дубинского, или Цена "Слуг народа"
Интересно, что дороже обходится главе Офиса президента финансовое стимулирование народных депутатов фракции СН за избрание вице-премьером Витренко, который не скрывает своей веры в силу Запада или за изгнание депутата Дубинского, которого, по молодости, занесло в дремучий антиамериканизм? Что дороже обошлось Офису президента - "проплатить" депутатам любовь к Витренко или проплатить ненависть к Дубинскому? Ведь, чем дальше будет слабеть власть и рейтинг президента Зеленского, тем чаще Офису придется опираться на шантаж и покупку голосов народных депутатов парламентского большинства. Ведь многие из тех, кто, благодаря "Слугам народа", случайно попал в политику, в парламент больше никогда в нее не вернется.
Но политические последствия этой драмы для этой троицы - Зеленского, Витренко и Дубинского будут долгими и разными.