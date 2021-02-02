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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
02 февраля 2021, 20:50 55

Изгнание Дубинского, или Цена "Слуг народа"

02 февраля 2021, 20:50 55
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«Изгнание» молодого, самоуверенного народного депутата Дубинского, лучшего "сына полка" Коломойского, из «рая» фракции парламентского большинства «Слуги народа» Верховной Рады стоит не только морально-политических страданий депутатов, бывших хороших друзей Дубинского, предавших своего друга, но, наверняка, дорого обходится власти
«Изгнание» молодого, самоуверенного народного депутата Дубинского, лучшего "сына полка" Коломойского, из «рая» фракции парламентского большинства «Слуги народа» Верховной Рады стоит не только морально-политических страданий депутатов, бывших хороших друзей Дубинского, предавших своего друга, но, наверняка, дорого обходится власти
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Интересно, что дороже обходится главе Офиса президента финансовое стимулирование народных депутатов фракции СН за избрание вице-премьером Витренко, который не скрывает своей веры в силу Запада или за изгнание депутата Дубинского, которого, по молодости, занесло в дремучий антиамериканизм? Что дороже обошлось Офису президента - "проплатить" депутатам любовь к Витренко или проплатить ненависть к Дубинскому? Ведь, чем дальше будет слабеть власть и рейтинг президента Зеленского, тем чаще Офису придется опираться на шантаж и покупку голосов народных депутатов парламентского большинства. Ведь многие из тех, кто, благодаря "Слугам народа", случайно попал в политику, в парламент больше никогда в нее не вернется.

Но политические последствия этой драмы для этой троицы - Зеленского, Витренко и Дубинского будут долгими и разными.

Владимир Зеленский Слуга народа фракция Дубинский Александр исключение депутаты

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