Небезпечні ілюзії: у що виллється конституційна криза

Найбільша політична небезпека - це зростаюча впевненість президента України Зеленського, що потрясіння і зміни в Конституційному суді, Вищій кваліфікаційній комісії суду - ВККС та Окружному суді Києва - ОАСК приведуть до масштабної боротьби з корупцією

Найбільша політична небезпека - це зростаюча впевненість президента України Зеленського, що потрясіння і зміни в Конституційному суді, Вищій кваліфікаційній комісії суду - ВККС та Окружному суді Києва - ОАСК приведуть до масштабної боротьби з корупцією

Для того, щоб це сталося потрібно декілька умов.

1.Потрібна готовність особисто президента України Зеленського йти на конфлікт з корпусом олігархів України. І його особиста мужність демонстративно посадити хоча б одного олігарха або "слуг олігарха". Але для цього інші олігархи повинні дати свою згоду або вибрати "збройний нейтралітет". Олігархи будуть тягнути час.

2. Президент повинен спиратися на своє прогресивне, некорумповане і мужнє оточення людей, яке піде з ним до кінця. Але вже зараз президент Зеленський не один, поряд з ним Єрмак, а значить олігархи мають акуратний доступ до "політичного тіла" президента і можуть впливати на його поведінку, незалежно від його особистого бажання очистити країну від корупції. Біля президента повинен з'явитися "Чистильник" держорганів від корупційної корости, який візьме на себе відповідальність і виконає "брудну роботу". Але це призведе до конкуренції з Єрмаком. Знову глухий кут.

3.Різка боротьба з елітною корупцією президента повинна мати характер спецоперацій, а не скочуватися в галасливі акції, пропагандистську тріскотню і звичайний піар, який так подобається чиновникам і політтехнологам Офісу президента. Піар-арешти в Кабміні і штурм замків олігархів ми вже бачили.

4. Зеленському доведеться добиватися злагодженої взаємодії трьох гілок реальної української влади – правоохоронної системи (силовиків і суддівських, особливо нових антикорупційних органів, Офісу президента і Верховної ради. РНБО таку роботу не виконає. Для цього потрібен неформальний орган, який забезпечить виконання завдань.

5 Бажано стримати спалахнувшу радість народних мас, настрої зловтіхи, помсти і очікування швидких успіхів у боротьбі з корупцією. А люди будуть з нетерпінням чекати арештів, обшуків і посадок багатих корупціонерів. Це замінить їм справедливість, компенсує бідність і відсутність перспектив.

6. Геополітичний фактор також не грає на користь Зеленського. Кремль буде люто чинити опір будь-яким заходам з очищення української держави, бо корупція - це прекрасний інструмент тиску на Україну, сильніше ніж окуповані землі Криму і Донбасу. А Захід вже не вірить у здатність президента Зеленського боротися з корупцією

Як ми бачимо, треба надто багато умов, щоб почався конституційна криза перетворився на старт самоочищення української держави та добре закінчився для всіх його учасників.