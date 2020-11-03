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Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
03 листопада 2020, 13:05 34

Небезпечні ілюзії: у що виллється конституційна криза

03 листопада 2020, 13:05 34
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Найбільша політична небезпека - це зростаюча впевненість президента України Зеленського, що потрясіння і зміни в Конституційному суді, Вищій кваліфікаційній комісії суду - ВККС та Окружному суді Києва - ОАСК приведуть до масштабної боротьби з корупцією
Найбільша політична небезпека - це зростаюча впевненість президента України Зеленського, що потрясіння і зміни в Конституційному суді, Вищій кваліфікаційній комісії суду - ВККС та Окружному суді Києва - ОАСК приведуть до масштабної боротьби з корупцією
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Для того, щоб це сталося потрібно декілька умов.

1.Потрібна готовність особисто президента України Зеленського йти на конфлікт з корпусом олігархів України. І його особиста мужність демонстративно посадити хоча б одного олігарха або "слуг олігарха". Але для цього інші олігархи повинні дати свою згоду або вибрати "збройний нейтралітет". Олігархи будуть тягнути час.

2. Президент повинен спиратися на своє прогресивне, некорумповане і мужнє оточення людей, яке піде з ним до кінця. Але вже зараз президент Зеленський не один, поряд з ним Єрмак, а значить олігархи мають акуратний доступ до "політичного тіла" президента і можуть впливати на його поведінку, незалежно від його особистого бажання очистити країну від корупції. Біля президента повинен з'явитися "Чистильник" держорганів від корупційної корости, який візьме на себе відповідальність і виконає "брудну роботу". Але це призведе до конкуренції з Єрмаком. Знову глухий кут.

3.Різка боротьба з елітною корупцією президента повинна мати характер спецоперацій, а не скочуватися в галасливі акції, пропагандистську тріскотню і звичайний піар, який так подобається чиновникам і політтехнологам Офісу президента. Піар-арешти в Кабміні і штурм замків олігархів ми вже бачили.

4. Зеленському доведеться добиватися злагодженої взаємодії трьох гілок реальної української влади – правоохоронної системи (силовиків і суддівських, особливо нових антикорупційних органів, Офісу президента і Верховної ради. РНБО таку роботу не виконає. Для цього потрібен неформальний орган, який забезпечить виконання завдань.

5 Бажано стримати спалахнувшу радість народних мас, настрої зловтіхи, помсти і очікування швидких успіхів у боротьбі з корупцією. А люди будуть з нетерпінням чекати арештів, обшуків і посадок багатих корупціонерів. Це замінить їм справедливість, компенсує бідність і відсутність перспектив.

6. Геополітичний фактор також не грає на користь Зеленського. Кремль буде люто чинити опір будь-яким заходам з очищення української держави, бо корупція - це прекрасний інструмент тиску на Україну, сильніше ніж окуповані землі Криму і Донбасу. А Захід вже не вірить у здатність президента Зеленського боротися з корупцією

Як ми бачимо, треба надто багато умов, щоб почався конституційна криза перетворився на старт самоочищення української держави та добре закінчився для всіх його учасників.

Володимир Зеленський президент корупція КСУ криза
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