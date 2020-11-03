Опасные иллюзии: во что выльется конституционный кризис

Самая большая политическая опасность - это растущая уверенность президента Украины Зеленского ,что потрясения и смены в Конституционном суде, в Высшем квалификационной комиссии суда -ВККС и Окружном суде Киева- ОАСК приведут к масштабной борьбе с коррупцией

Самая большая политическая опасность - это растущая уверенность президента Украины Зеленского ,что потрясения и смены в Конституционном суде, в Высшем квалификационной комиссии суда -ВККС и Окружном суде Киева- ОАСК приведут к масштабной борьбе с коррупцией

Для того, чтобы это произошло нужно несколько условий.

1.Нужна готовность лично президента Украины Зеленского идти на конфликт с корпусом олигархов Украины. И его личное мужество демонстративно посадить хотя бы одного олигарха или "слуг олигарха". Но для этого остальные олигархи должны дать свое согласие или выбрать "вооруженный нейтралитет". Олигархи будут тянуть время.

2. Президент должен опираться на свое прогрессивное, некоррумпированное и мужественное окружение людей, которое пойдет с ним до конца. Но уже сейчас президент Зеленский не один ,рядом с ним Ермак, а значит олигархи имеют аккуратный доступ к "политическому телу" президента и могут влиять на его поведение, независимо от его личного желания очистить страну от коррупции. Возле президента должен появиться "Чистильщик" гос.органов от коррупционной коросты, который возьмет на себя ответственность и выполнит "грязную работу". Но это приведет к конкуренции с Ермаком. Опять тупик.

3.Резкая борьба с элитной коррупцией президента должна носить характер спецопераций, а не скатываться в шумные акции, пропагандистскую трескотню и обычный пиар, который так нравится чиновникам и политтехнологам Офиса президента. Пиар-аресты в Кабмине и штурм замков олигархов мы уже видели.

4. Зеленскому придется добиваться слаженной взаимодействия трех ветвей реальной украинской власти – правоохранительной системы (силовиков и судейских,) особенно новых антиккорупционных органов, Офиса президента и Верховной рады. СНБО такую работы не выполнит. Для этого нужен неформальный орган, обеспечивающий выполнение задач.

5 Желательно умерить вспыхнувшую радость народных масс, настроения злорадства, мести и ожидания быстрых успехов в борьбе с коррупцией. А люди будут с нетерпение ожидать арестов, обысков и посадок богатых коррупционеров. Это заменит им справедливость, компенсирует бедность и отсутствие перспектив.

6. Геополитический фактор также не играет в пользу Зеленского. Кремль будет яростно сопротивляться любым мерам по очищению украинского государства, ибо коррупция это прекрасный инструмент давления на Украину, сильнее чем оккупированные земли Крыма и Донбасса. А Запад уже не верит в способность президента Зеленского бороться с коррупцией

Как мы видим, надо слишком много условий, чтобы начавшийся конституционный кризис превратился в старт самоочищения украинского государства и хорошо закончился для всех его участников.