Ряд рішень КСУ спровокував політичну кризу в Україні - ОП

Також однією з причин називають "антипрезидентський союз політичних груп"

Також однією з причин називають "антипрезидентський союз політичних груп"

Фото: з відкритих джерел

В Офісі президента України заявляють, що в країні спровокована класична політична криза, викликана низкою рішень Конституційного суду України.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Ситуація складна і потребує жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи - основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти та вирішувати суспільні розбіжності", - йдеться в повідомленні.

В ОП також вважають, що поточна криза спровокована "ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".

Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційній парадигмі. Саме це президент чітко визначив у своєму зверненні до західних еліт у статті для Financial Times. Україна завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце займає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції", - повідомляють в Офісі президента.

Нагадаємо, у фракції партії "Слуга народу" так і не визначилися з рішенням щодо підтримки законопроєкту президента України Володимира Зеленського щодо вирішення ситуації з Конституційним судом.