Будівлю КСУ у Києві взяли під охорону

Біля паркану стоять три спецмашини поліції

Біля паркану стоять три спецмашини поліції

Фото з відкритих джерел

Будівлю Конституційного Суду у Києві зранку 3 листопада взяли під охорону. Біля паркану стоять три спецмашини поліції.

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Сегодня".

Відомо, сьогодні судді повинні розглянути відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Раніше повідомлялося, що суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн.