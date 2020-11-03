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03 листопада 2020, 10:43 1008

Будівлю КСУ у Києві взяли під охорону

03 листопада 2020, 10:43 1008
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Біля паркану стоять три спецмашини поліції
Біля паркану стоять три спецмашини поліції
Фото з відкритих джерел
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Будівлю Конституційного Суду у Києві зранку 3 листопада взяли під охорону. Біля паркану стоять три спецмашини поліції.

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Сегодня".

Відомо, сьогодні судді повинні розглянути відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Фото: СЬОГОДНІ

Раніше повідомлялося, що суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн.

суд поліція Конституційний суд КСУ охорона
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