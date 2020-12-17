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Віктор Глеба експерт з державного управління та містобудування в НАДУ при Президентові України [email protected]
17 грудня 2020, 11:45 28

Чернишов не відповів на жодне з запитань громадськості щодо корупції в ДАБІ

17 грудня 2020, 11:45 28
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Міністр Мінрегіону не відповів на жодне з 5 запитань громадськості щодо корупції в ДАБІ (письмових) та не відреагував на жодну з 7 вимог Штабу спротиву незаконним будівництвам.
Міністр Мінрегіону не відповів на жодне з 5 запитань громадськості щодо корупції в ДАБІ (письмових) та не відреагував на жодну з 7 вимог Штабу спротиву незаконним будівництвам.
Фото: Facebook
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Ми йдемо до Вас знову, Олексій Чернишов і будемо вимагати пояснень за видані в корупційний спосіб Дозволи.

Ваша помічниця (касирка Фельдмана) Елла Ніколаєнко та призначенка Шмигаля Ірина Король вчиняють корупційні злочини під патронатом МінРозГромТериторій.

Посилати нас на карантинтУЙ не вийде!

міністр корупція Міністерство ДАБІ Мінрегіон Олексій Чернишов
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