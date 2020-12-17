Чернишов не відповів на жодне з запитань громадськості щодо корупції в ДАБІ
Міністр Мінрегіону не відповів на жодне з 5 запитань громадськості щодо корупції в ДАБІ (письмових) та не відреагував на жодну з 7 вимог Штабу спротиву незаконним будівництвам.
Міністр Мінрегіону не відповів на жодне з 5 запитань громадськості щодо корупції в ДАБІ (письмових) та не відреагував на жодну з 7 вимог Штабу спротиву незаконним будівництвам.
Ми йдемо до Вас знову, Олексій Чернишов і будемо вимагати пояснень за видані в корупційний спосіб Дозволи.
Ваша помічниця (касирка Фельдмана) Елла Ніколаєнко та призначенка Шмигаля Ірина Король вчиняють корупційні злочини під патронатом МінРозГромТериторій.
Посилати нас на карантинтУЙ не вийде!
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