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Виктор Глеба эксперт по государственному управлению и градостроительству в НАГУ при Президенте Украины [email protected]
17 декабря 2020, 11:45 28

Чернышов не ответил ни на один из вопросов общественности по коррупции в ГАСИ

17 декабря 2020, 11:45 28
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Министр Минрегиона не ответил ни на один из 5 вопросов общественности по коррупции в ГАСИ (письменных) и не отреагировал ни на одно из 7 требований Штаба сопротивления незаконным стройкам.
Министр Минрегиона не ответил ни на один из 5 вопросов общественности по коррупции в ГАСИ (письменных) и не отреагировал ни на одно из 7 требований Штаба сопротивления незаконным стройкам.
Фото: Facebook
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Мы идем к Вам опять, Алексей Чернышов и будем требовать объяснений за выданные в коррупционный способ Разрешения.

Ваша помощница (кассирша Фельдмана) Элла Николаенко и призначенка Шмыгаля Ирина Король совершают коррупционные преступления под патронатом МинРозГромТерриторий.

Посылать нас на карантинтУЙ не выйдет!

министр коррупция Министерство ГАСИ Минрегион Алексей Чернышов
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