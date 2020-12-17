Чернышов не ответил ни на один из вопросов общественности по коррупции в ГАСИ
Министр Минрегиона не ответил ни на один из 5 вопросов общественности по коррупции в ГАСИ (письменных) и не отреагировал ни на одно из 7 требований Штаба сопротивления незаконным стройкам.
Министр Минрегиона не ответил ни на один из 5 вопросов общественности по коррупции в ГАСИ (письменных) и не отреагировал ни на одно из 7 требований Штаба сопротивления незаконным стройкам.
Мы идем к Вам опять, Алексей Чернышов и будем требовать объяснений за выданные в коррупционный способ Разрешения.
Ваша помощница (кассирша Фельдмана) Элла Николаенко и призначенка Шмыгаля Ирина Король совершают коррупционные преступления под патронатом МинРозГромТерриторий.
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