эксперт по государственному управлению и градостроительству в НАГУ при Президенте Украины

Чернышов не ответил ни на один из вопросов общественности по коррупции в ГАСИ

Министр Минрегиона не ответил ни на один из 5 вопросов общественности по коррупции в ГАСИ (письменных) и не отреагировал ни на одно из 7 требований Штаба сопротивления незаконным стройкам.

Министр Минрегиона не ответил ни на один из 5 вопросов общественности по коррупции в ГАСИ (письменных) и не отреагировал ни на одно из 7 требований Штаба сопротивления незаконным стройкам.

Фото: Facebook

Мы идем к Вам опять, Алексей Чернышов и будем требовать объяснений за выданные в коррупционный способ Разрешения. Ваша помощница (кассирша Фельдмана) Элла Николаенко и призначенка Шмыгаля Ирина Король совершают коррупционные преступления под патронатом МинРозГромТерриторий. Посылать нас на карантинтУЙ не выйдет!

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