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11 грудня 2024, 16:24

Україна готова до перемовин з РФ, але за певних умов, – Подоляк

11 грудня 2024, 16:24
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фото: Facebook
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова вести переговори з Росією, але лише на справедливих умовах, відповідно до міжнародного права

Про це він сказав в ефірі "24 каналу", інформує RegioNews.

"Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права", – наголосив Подоляк.

При цьому він зазначив, що "світ живе в ілюзіях", коли намагається посадити президента держави-агресорки Володимира Путіна за стіл переговорів.

За словами Подоляка, західні партнери України не виявляють бажання брати на себе солідарну відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати.

"За рахунок України не має бути жодних компромісів", – підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше після зустрічі з Зеленським у Франції обраний президент США Дональд Трамп виступив з заявою щодо переговорів між Україною та Росією.

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