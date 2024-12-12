Кто должен быть посредником в переговорах между Украиной и Россией

Обратите внимание, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации, а о «двух сторонах конфликта».

Обратите внимание, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации, а о «двух сторонах конфликта».

Отсюда и все эти орбаны, сиарто, африканские руководители с желанием посредничества. Им еще самим нужно выйти из конфликтов, как внутренних, так и внешних. Посредником, а скорее действенной стороной решения проблемы нарушения Устава ООН могут выступать именно страны, которые способны и обязаны это сделать: США, Великобритания, Франция, Китай и РФ. Российские захватчики уже себя переставили на другую сторону процесса как причину и основную сторону войны, а КНР еще не готова к сбалансированной позиции… Поэтому посредниками (скорее – сторонами решения проблемы) в вопросах установления долговременного мира могут быть только США, Великобритания и Франция. Если КНР перейдет к справедливой роли – тогда и они. И никто другой! В противном случае, это – не посредничество тогда будет. А попытка "половить рыбку в мутной воде" для себя, подыграть агрессору и имитацию процесса. Возможно, свои интересы им и удастся продвинуть. Но при чем здесь Украина?

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