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11 березня 2025, 20:01

"Фантастичні новини для людства": у Держдепі США в захваті від переговорів з Україною

11 березня 2025, 20:01
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Після зустрічі України та США в Саудівській Аравії спікер Держдепу США зробила заяву. За її словами, зустріч пройшла дуже позитивно

Про це повідомляє спікер Держдепу Теммі Брюс, передає RegioNews.

Вона заявила, що американська делегація оптиістично налаштована щодо зустрічі України та США в Саудівській Аравії. За її словами, варто чекати на фантастичні новини для людства.

"Дуже хвилюючий день. День, який може багато значити для людей в усьому світі, коли йдеться про важливе. Очікуємо фантастичні новини для людства, тому що ми дуже оптимістично налаштовані, бо знаємо, що стоїть на кону", - написала Брюс.

Нагадаємо, раніше в Bloomberg з посиланням на джерела заявили, що диктатор Путін виставив "максималістичні" умови щодо мирних переговорів. Зазначається, що російський диктатор не збирається поступатися щодо територій, які окупувала РФ.

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