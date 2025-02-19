Росія кидає Китай? Дуже схоже
Це головна тема переговорів. І це може бути той самий big deal.
Цитую за російським виданням The Moscow Times: "Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересована в совместных с США проектах в Арктике, заявил перед началом переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев".
В перекладі на людську мову - це кидок Китаю.
Що ми маємо в залишку?
1. Ми граємо в гру з США, маючи не найсильніші карти. Це треба реально оцінювати.
2. Європа вже розколота і не буде єдиною. Зверніть увагу (особливо) на позицію Дуди щодо того, що не варто воювати з Трампом.
3. Повторю ще раз, те що пишу останні тижні: Трамп поставив ультиматум Європі. І зустріч у Франції показала: європейці його проковтнуть (погодяться на експорт технологій в обмін на захист).
4. Нам потрібно йти в переговори з реальними вимогами, а не продовжувати мантру про НАТО.
Заява росіян - це дуже поганий хід для нас. Ми зараз зайняли позицію ображеного. А це найгірше в політиці, бо політики не ображаються.