Россия бросает Китай? Очень похоже
Это главная тема переговоров. И это может быть тот же самый большой дел.
Цитирую по российскому изданию The Moscow Times: "Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересованная в совместных с США проектах в Арктике, заявил перед началом переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев".
В переводе на человеческий язык – это бросок Китая.
Что мы имеем в остатке?
1. Мы играем в игру с США, имея не самые сильные карты. Это нужно реально оценивать.
2. Европа уже расколота и не будет единой. Обратите внимание (особенно) на позицию Дуды по поводу того, что не стоит воевать с Трампом.
3. Повторю еще раз, что пишу последние недели: Трамп поставил ультиматум Европе. И встреча во Франции показала: европейцы его проглотят (согласятся на экспорт технологий в обмен на защиту).
4. Нам следует идти в переговоры с реальными требованиями, а не продолжать мантру о НАТО.
Заявление россиян – это очень плохой ход для нас. Мы сейчас заняли позицию обиженного. А это хуже всего в политике, потому что политики не обижаются.