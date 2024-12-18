14:05  18 грудня
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
11:56  18 грудня
СБУ проводить перевірки у центрі Києва
09:42  18 грудня
На Волині мікроавтобус з людьми злетів з дороги: водій загинув на місці
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
18 грудня 2024, 12:05

Бойко зробив вигляд, що вибачився і навіть назвав Путіна воєнним злочинцем

18 грудня 2024, 12:05
Читайте также на русском языке
Бойко зробив вигляд, що вибачився і навіть назвав Путіна агресором. Але питання навіть не в Бойко
Бойко зробив вигляд, що вибачився і навіть назвав Путіна агресором. Але питання навіть не в Бойко
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

І ось чому:

Ватний електорат України оцінюється, як максимум, в 15%. При чому, умовних путіністів, не більше 3-5%. І росіяни прекрасно розуміють свої електоральні шанси. Вони не будуть і не збираються говорити про русскій мір. Їхні наративи будуть про інше. І перейменування, яке зачепив Бойко - це спроба виходу за межі ОПЗЖ.

Росіяни не вірять в вибори в 2025 році. Тоді, як більшість "українських" ватних блогерів діють в передвиборчій логіці. І ми аналізуємо їх дії саме в передвиборчій логіці.

Ціль росіян на 2025 рік - хаотизація і створення максимальної кількості точок конфлікту, а не перемога Бойка на виборах. Здавалося б, нічого нового, але ми вчергове наступаємо на ті самі граблі.

Що потрібно робити?

1. Людина не може ставити перед собою одночасно дві цілі: виграти війну і виграти вибори. Усвідомлення цього - відправна точка для виходу з нинішньої кризи.

2. Є важливе правило: "політики не ображаються". На жаль, наш подітикум у внутрішньому і, що особливо трагічно, у зовнішньому житті носить дитячі образи. Показати дулю зараз - це ж так круто в уявленні багатьох.

Без усвідомлення цього, ми будемо скочуватися в хаос.

Є й примітивніше речі: наприклад, розкласти на молекули виборчу кампанію в Румунію, щоб зрозуміти, як далі будуть діяти росіяни у нас. Але це ж нікому не потрібно… Може варто було б також поговорити про те, а хто ж очолить центр стратегічних комунікацій Мінкульту. Хоча, напевне, спочатку було б варто поговорити, а який у нього буде функціонал (крім отримання грантів) і інструментарій. Але це ж теж нікому не потрібно… ну а про таку дурницю, як центр вивчення Росії, взагалі мовчу.

війна злочин Володимир Путін ОПЗЖ Бойко Юрій відеозвернення
Після візиту до СБУ Юрій Бойко записав нове відео
17 грудня 2024, 16:02
У Москві прогримів вибух: ліквідували російського топ-генерала та його помічника
17 грудня 2024, 08:40
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Пожежа на Рівненщині: жінка отруїлася чадним газом
18 грудня 2024, 17:25
У Запоріжжі перекриють рух греблею ДніпроГЕС
18 грудня 2024, 17:23
Математична аномалія правосуддя: чотири справи Яценка і одна суддя Макаренко
18 грудня 2024, 16:58
У Львові через електрочайник ледь не згоріла квартира: постраждав 18-річний хлопець
18 грудня 2024, 16:45
На Львівщині зафіксували спалах гепатиту А
18 грудня 2024, 16:42
Сили оборони знищили російську техніку на Харківщині
18 грудня 2024, 16:20
ДТП на Тернопільщині: пасажирка вилетіла з авто і потрапила під колеса фури
18 грудня 2024, 16:11
На Донеччині викрили посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад 1,6 млн грн
18 грудня 2024, 15:53
Росіяни вдарили дроном-камікадзе по адмінбудівлі на Сумщині: почалася пожежа
18 грудня 2024, 15:50
Рада ухвалила закон про створення держреєстру військовослужбовців
18 грудня 2024, 15:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »