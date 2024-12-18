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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
18 декабря 2024, 12:05

Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал Путина военным преступником

18 декабря 2024, 12:05
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Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал Путина агрессором.
Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал Путина агрессором.
иллюстративное фото: из открытых источников
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И вот почему:

Ватный электорат Украины оценивается как максимум в 15%. Причем, условных путинистов, не больше 3-5%. И россияне прекрасно понимают свои электоральные шансы. Они не будут и не собираются говорить о российском мире. Их нарративы будут о другом. И переименование, которое задел Бойко – это попытка выхода за пределы ОПЗЖ.

Россияне не верят в выборы в 2025 году. В то время как большинство "украинских" ватных блоггеров действуют в предвыборной логике. И мы анализируем их действия именно в предвыборной логике.

Цель россиян на 2025 год – хаотизация и создание максимального количества точек конфликта, а не победа Бойко на выборах. Казалось бы, ничего нового, но мы в очередной раз наступаем на те же грабли.

Что нужно делать?

1. Человек не может ставить перед собой сразу две цели: выиграть войну и выиграть выборы. Осознание этого – отправная точка для выхода из нынешнего кризиса.

2. Есть принципиальное правило: "политики не обижаются". К сожалению, наш подитикум во внутренней и, что особенно трагически, во внешней жизни носит детские образы. Показать фигу сейчас – это же так круто в представлении многих.

Без осознания этого, мы будем скатываться в хаос.

Есть и более примитивные вещи: например, разложить на молекулы избирательную кампанию в Румынию, чтобы понять, как дальше будут действовать россияне у нас. Но ведь это никому не нужно… Может стоило бы также поговорить о том, кто же возглавит центр стратегических коммуникаций Минкульта. Хотя, наверное, поначалу стоило бы поговорить, а какой у него будет функционал (кроме получения грантов) и инструментарий. Но ведь это тоже никому не нужно… ну а о такой ерунде, как центр изучения России, вообще молчу.

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