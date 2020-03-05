Шмигалю дали перший тест на вошивість
Справа в тому, що Шмигаль має в уряді аж одну свою людину - міністра Кабінету міністрів Немчинова. І цей міністр, забув почистити свій фейсбук де він говорив все, що думає про Зеленського.
Тепер, з усіх щілин, нам розповідають про порохоботів в оточенні нового прем‘єра. І Зеленському це явно не подобається.
Але насправді, треба всім зрозуміти: Шмигаля беруть на понт. На такий собі примітивний гопстоп: перелякається він чи ні.
Здасть він Немчинова - вважайте, у нас ручний прем‘єр. Оточить він Немчинова замами, які будуть "чужими" людьми - прем‘єр маріонетка.
Немчинов - це лакмусовий папірець для Шмигаля: від того, як він себе поведе стане зрозуміло, чи готовий він хоч інколи, на відміну від Гончарука, мати свою точку зору.
А для всіх тих, хто розчарувався в Зеленському - це хороший знак. Оточення Зеленського буде з’їдати Шмигаля так само, як воно з’їдало Гончарука.
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