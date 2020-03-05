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Вадим Денисенко
політолог

Шмигалю дали перший тест на вошивість

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05 березня 2020, 18:09 7
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Сьогодні, любі друзі Володимира Зеленського розпочали глобальну атаку на прем‘єра, якого вони вчора підтримали
Фото: facebook
Сьогодні, любі друзі Володимира Зеленського розпочали глобальну атаку на прем‘єра, якого вони вчора підтримали

Справа в тому, що Шмигаль має в уряді аж одну свою людину - міністра Кабінету міністрів Немчинова. І цей міністр, забув почистити свій фейсбук де він говорив все, що думає про Зеленського.

Тепер, з усіх щілин, нам розповідають про порохоботів в оточенні нового прем‘єра. І Зеленському це явно не подобається.

Але насправді, треба всім зрозуміти: Шмигаля беруть на понт. На такий собі примітивний гопстоп: перелякається він чи ні.

Здасть він Немчинова - вважайте, у нас ручний прем‘єр. Оточить він Немчинова замами, які будуть "чужими" людьми - прем‘єр маріонетка.

Немчинов - це лакмусовий папірець для Шмигаля: від того, як він себе поведе стане зрозуміло, чи готовий він хоч інколи, на відміну від Гончарука, мати свою точку зору.

А для всіх тих, хто розчарувався в Зеленському - це хороший знак. Оточення Зеленського буде з’їдати Шмигаля так само, як воно з’їдало Гончарука.

Автор(и) статті: Вадим Денисенко

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