Шмигалю дали первый тест на вшивость
Дело в том, что Шмыгаль имеет в правительстве аж одного своего человека - министра Кабинета министров Немчинова. И этот министр, забыл почистить свой фейсбук где он говорил все, что думает о Зеленском.
Теперь, из всех щелей, нам рассказывают о порохоботах в окружении нового премьера. И Зеленскому это явно не нравится.
Но на самом деле, надо всем понять: Шмыгаля берут на понт. На такой себе примитивный гопстоп: испугается он или нет.
Сдаст он Немчинова - считайте, у нас ручной премьер. Окружит он Немчинова замами, которые будут "чужими" людьми - премьер марионетка.
Немчинов - это лакмусовая бумажка для Шмыгаля: от того, как он себя поведет станет понятно, готов ли он хоть иногда, в отличие от Гончарука, иметь свою точку зрения.
А для всех тех, кто разочаровался в Зеленском - это хороший знак. Окружение Зеленского будет съедать Шмыгаля так же, как оно съедало Гончарука.
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