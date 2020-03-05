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Вадим Денисенко
политолог

Шмигалю дали первый тест на вшивость

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05 марта 2020, 18:09 7
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Сегодня, дорогие друзья Владимира Зеленского начали глобальную атаку на премьера, которого они вчера поддержали
Фото: facebook
Сегодня, дорогие друзья Владимира Зеленского начали глобальную атаку на премьера, которого они вчера поддержали

Дело в том, что Шмыгаль имеет в правительстве аж одного своего человека - министра Кабинета министров Немчинова. И этот министр, забыл почистить свой фейсбук где он говорил все, что думает о Зеленском.

Теперь, из всех щелей, нам рассказывают о порохоботах в окружении нового премьера. И Зеленскому это явно не нравится.

Но на самом деле, надо всем понять: Шмыгаля берут на понт. На такой себе примитивный гопстоп: испугается он или нет.

Сдаст он Немчинова - считайте, у нас ручной премьер. Окружит он Немчинова замами, которые будут "чужими" людьми - премьер марионетка.

Немчинов - это лакмусовая бумажка для Шмыгаля: от того, как он себя поведет станет понятно, готов ли он хоть иногда, в отличие от Гончарука, иметь свою точку зрения.

А для всех тех, кто разочаровался в Зеленском - это хороший знак. Окружение Зеленского будет съедать Шмыгаля так же, как оно съедало Гончарука.

Автор(ы) статьи: Вадим Денисенко

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