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Станіслав Асєєв журналіст [email protected]
05 листопада 2020, 14:30 5

Вибори в ОРДЛО: коли їх варто проводити

05 листопада 2020, 14:30 5
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Що ж, політика по Донбасу остаточно перетворилася на обмін мріями. Українська делегація пропонує вже 31 березня 2021 року - вибори в ОРДЛО, після виведення тих, кого "там немає"
Що ж, політика по Донбасу остаточно перетворилася на обмін мріями. Українська делегація пропонує вже 31 березня 2021 року - вибори в ОРДЛО, після виведення тих, кого "там немає"
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На місцевих виборах провели до рад колаборантів, злочинців та ОПЗЖ. Зараз, якщо розпустять парламент, отримаєте те саме ще й у Верховній Раді. І остаточний цвях у труну - ще й вибори у регіоні з патологічним страхом до всього з приставкою "укр". Та я навіть не про це. А як щодо воєнних злочинців? Ми справді сподіваємось, що за пару місяців визначмося, хто ці люди? А я скажу, як буде: вони всі виявляться бухгалтерами, які перекладали папери, а на "Ізоляцію" нас возила не комендатура, а викликали таксі. Та я навіть не про "Ізоляцію". Як щодо слідчого, наприклад, який мене не катував та не бив, але на зауваження про катування сказав: ""Ну, мы можем написать в деле "меры физического и психологического воздействия применялись, но тогда они могут повториться" - и улыбочка... Це не причетність до злочинів? Чи що, таких у лютому амністуємо, а у березні - хай голосують? Перед виборами - щонайменше - потрібна норма закону про перехідне правосуддя, в якій буде окрема стаття "про МГБ": ці люди мають бути назавжди позбавлені права впливати на політичне життя країни як члени структури, яка підозрюється у масових воєнних злочинах та злочинах проти людяності. А вже потім - прискіплива фільтрація на приналежність до цих злочинів кожного такого "бухгалтера". На це щонайменше потрібен рік після отримання контролю над ОРДЛО. Який березень 2021? Вже зараз треба усвідомити, що в нас є "МГБ" із сотнями "працівників", в нас є з 30 тисяч "ополчення", в нас є 200 тисяч громадян з російськими паспортами, - зрештою, просто місцеві, які ненавидять нас. І дати всьому цьому право голосу - остаточно розколоти країну.

Так, вибори. Так, після кордону. Але з відтермінуванням хоча би у рік, щоб остаточно не захлинутися у крові...

ОРДЛО Донбас вибори злочин закон
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