Выборы в ОРДЛО: когда их стоит проводить

Что же, политика по Донбассу окончательно превратилась в обмен мечтами. Украинская делегация предлагает уже 31 марта 2021 года - выборы в ОРДЛО, после выведения тех, кого "там нет"

Что же, политика по Донбассу окончательно превратилась в обмен мечтами. Украинская делегация предлагает уже 31 марта 2021 года - выборы в ОРДЛО, после выведения тех, кого "там нет"

На местных выборах провели в советы коллаборационистов, преступников и ОПЗЖ. Сейчас, если распустят парламент, получите то же самое еще и в Верховной Раде. И окончательный гвоздь в гроб - еще и выборы в регионе с патологическим страхом ко всему с приставкой "укр". И я даже не об этом. А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди? А я скажу, как будет: они все окажутся бухгалтерами, которые перекладывали бумаги, а на "Изоляцию" нас возила не комендатура, а вызвали такси. И я даже не про "Изоляцию". Как насчет следователя, например, который меня не пытал и не бил, но на замечание о пытках сказал: ""Ну, мы можем написать в деле "меры физического и психологического воздействия применялись, но тогда они могут повторится" - и улыбочка... Это не причастность к преступлениям? Или что, таких в феврале амнистирем, а в марте - пусть голосуют? Перед выборами - как минимум - нужна норма закона о переходном правосудии, в которой будет отдельная статья "о МГБ": эти люди должны быть навсегда лишены права влиять на политическую жизнь страны, как члены структуры, которая подозревается в массовых военных преступлениях и преступлениях против человечности. А уже потом - тщательная фильтрация на принадлежность к этим преступлениям каждого такого "бухгалтера". На это как минимум нужен год после получения контроля над ОРДЛО. Какой март 2021? Уже сейчас надо осознать, что в нас есть "МГБ" с сотнями "работников", у нас есть из 30 тысяч "ополчения", у нас есть 200 тысяч граждан с российскими паспортами, - в конце концов, просто местные, которые ненавидят нас. И дать всему этому право голоса - окончательно расколоть страну.

Да, выборы. Да, после границы. Но с отсрочкой хотя бы в год, чтобы окончательно не захлебнуться в крови...