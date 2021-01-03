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Сергій Гайдай політтехнолог [email protected]
03 січня 2021, 13:00 25

Політика — справа дорослих, або незручні запитання Зеленському

03 січня 2021, 13:00 25
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Політик - це управлінець, якого дорослі та відповідальні громадяни наймають на роботу. На жаль, не всі з них відповідальні, не завжди усвідомлено і не завжди наймають на роботу - інколи просто призначають своїм начальником
Політик - це управлінець, якого дорослі та відповідальні громадяни наймають на роботу. На жаль, не всі з них відповідальні, не завжди усвідомлено і не завжди наймають на роботу - інколи просто призначають своїм начальником
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І на цій посаді він не наш друг, член сім'ї, актор, аніматор або просто класний хлопець, який раптом вирішив привітати всіх нас з Новим роком і придумав для цього ось такий креативний сюжет. Він - найнятий народом головний менеджер виконавчої влади, гарант Конституції і головнокомандувач.

І діалог політик повинен вести зі своїми дорослими роботодавцями. Наприкінці року підбивати підсумки та давати звіт про виконану роботу і про виконання завдань, що стоять перед країною, наказів виборців і обіцянок, даних ним під час виборів.

Ні один з колишніх президентів з цим не справлявся. І нинішній не став, на жаль, винятком.

Коли посадова особа замінює розмову з дорослими на мімішну розмову з дітьми, це махрова спекуляція емоціями. Зворушливо сюсюкати з дітьми, які не усвідомлюють всіх реалій життя і їм просто подобається брати участь в цій рекламній грі з дядьком президентом, куди легше, ніж вести діалог з дорослими, які делегували тобі владу і які можуть поставити тобі незручні питання.

Вже не перша весна давно пройшла, а де посадки? Епоха бідності закінчилася і тому знову зростають тарифи і ціни, як і раніше? Де покращення бізнес-клімату і податкова реформа замість державної фіскалізації та чиновницького рекету підприємців? Чому знову протестує малий бізнес? Поговорив з Путіним, в очі йому подивився, домовився про мир? Про повернення Криму і про деокупацію Донбасу? Чому ти не ліквідував корупційну державну систему, а зайняв в ній покладений тобі кабінет і прикриваєш тих, хто з твоїх підлеглих попався? Коли боротьба з корупцією перестане бути "спортивною риболовлею" - зловили, сфотографували, відпустили? Віддав президентську дачу дітям або вселився туди сам зі своїми дітьми? Переїхав з Банкової в сучасний офіс або як і попередники мчиш туди кортежем з Конча-Заспи?

І ще багато питань, на які президент не може дати чіткої відповіді

З дітьми пограти у доброго дядька-казкаря перед телекамерами, звичайно, легше. Красива і мила картинка. Від незадоволених дорослих можна і повідомлення про відставку отримати. І тут вже не до свята.

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