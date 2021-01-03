10:29  03 января
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
13:19  03 января
В центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации
10:06  03 января
Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
UA | RU
UA | RU
Сергей Гайдай политтехнолог [email protected]
03 января 2021, 13:00 20

Политика — удел взрослых, или неудобные вопросы Зеленскому

03 января 2021, 13:00 20
Читайте також українською мовою
Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению, не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником
Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению, не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником
Читайте також
українською мовою

И в этой должности он не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень, который вдруг решил поздравить нас всех с Новым годом и придумал для этого вот такой креативный сюжет. Он - нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант Конституции и главнокомандующий.

И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении задач стоящих перед страной, наказов избирателей и обещаний данных им во время выборов.

Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением.

Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче, чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.

Уже не первая весна давно прошла, а где посадки? Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше? Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рэкета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес? Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса? Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть "спортивной рыбалкой" - поймали, сфотографировали, отпустили? Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по-прежнему, как и предшественники, мчишься туда кортежем из Конча-Заспы?

И ещё много вопросов на которые президент не может дать внятного ответа

С детьми поиграть в доброго дядю-сказочника перед телекамерами, конечно, легче. Красивая и милая картинка. От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.

президент политика Владимир Зеленский Новый год дети
В сеть "слили" видео возможного новогоднего обращения президента Зеленского
31 декабря 2020, 22:30
Заявление КСУ о превышении Зеленским полномочий "юридически ничтожное" - ОПУ
30 декабря 2020, 20:14
За пол года рейтинг Зеленского упал на 10%, "слугам" доверяют меньше - КМИС
30 декабря 2020, 11:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Виктория Сюмар
Все блоги »