Віримо в перемогу для України та справедливий мир: Воскресіння Христове є невичерпним джерелом надії і духовної радості

Сердечно вітаємо всіх вас, наших братів і сестер у Христі, з найбільшим християнським святом – Великоднем, зі світлим Христовим Воскресінням!

Сердечно вітаємо всіх вас, наших братів і сестер у Христі, з найбільшим християнським святом – Великоднем, зі світлим Христовим Воскресінням!

фото: freepik

Воскресіння Христове є основою нашої віри. Воно є тією першою, найважливішою, великою істиною, проголошенням якої апостоли починали свою проповідь. Як хресною смертю Ісуса Христа звершено очищення наших гріхів, так Його воскресінням даровано нам життя вічне. Тому для всіх віруючих християн Воскресіння Христове є справжнім невичерпним джерелом надії і духовної радості.

Навіть природа радіє в ці дні, оживаючи, воскресаючи від зимового сну. Воскресає у наших душах і надія, віра в перемогу над ворогом, над злом. Але ми бачимо, що наші вороги продовжують свої злі справи навіть у ці святі дні. Руйнування, обстріли, кровопролиття і вбивство не спиняються ними, і за цими злими плодами кожен може переконатися, наскільки темною, диявольською є ідеологія "русского міра", яка прикриває себе ризами, вдаючи християнство, але насправді походить від духа гордині та злоби.

Так само діяли і начальники та натовп майже дві тисячі років тому, коли розпинали Спасителя, ховаючи свою злобу під ризами закону і правил. Коли Христос помер, то вони думали, що перемогли. Однак насправді переміг Господь, бо добро і правда – завжди перемагають, навіть коли здається, що сила зла занадто могутня. Тому і ми віримо в перемогу для України та справедливий мир, ми боремося за них та благословляємо всіх, хто їх наближає.

Христос воскрес, переміг смерть, і ми неправду й неволю переможемо! Богу нашому слава на віки віків.

Воістину Христос воскрес!