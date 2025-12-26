Еміграція триває. Люди втікають з України
Приріст за місяць +49%.
Українці становлять 98% отримувачів захисту в ЄС.
Жінки – 44%, діти – 31%, чоловіки – 25%.
Лідирує Польща (+13 тис.), Німеччина (+7,5 тис.) та Чехія (+3,4 тис.).
Різко зросла кількість хлопців 18-22 роки.
Європа починає розробляти програми добровільного повернення в Україну.
Норвегія не приймає українців із безпечних регіонів.
Нідерланди хочуть запровадити спецстатус, боячись, що в 2027 році 120 тисяч українців подадуться на статус біженця.
Угорщина не дає безкоштовне житло.
Чехія скорочує виплати, а житло дає лише на 90 днів.
Німеччина вимагає працевлаштування і вивчення мови.
Українці передумують вертатися: якщо в 2022 р. такий намір мали 85%, то в 2023 – вже 75%, у 2024 – 65%, а тепер – лише 25%.
73% біженців приїжджають в Україну на короткі візити. І назад в нормальний світ до нормального життя.