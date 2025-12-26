16:24  26 грудня
Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
26 грудня 2025, 18:19

Еміграція триває. Люди втікають з України

26 грудня 2025, 18:19
Лише за серпень-вересень з України виїхало 120 тисяч. У вересні Євросоюз надав 79 тисяч нових дозволів на тимчасовий захист (рекорд за 2 роки)
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Приріст за місяць +49%.

Українці становлять 98% отримувачів захисту в ЄС.

Жінки – 44%, діти – 31%, чоловіки – 25%.

Лідирує Польща (+13 тис.), Німеччина (+7,5 тис.) та Чехія (+3,4 тис.).

Різко зросла кількість хлопців 18-22 роки.

Європа починає розробляти програми добровільного повернення в Україну.

Норвегія не приймає українців із безпечних регіонів.

Нідерланди хочуть запровадити спецстатус, боячись, що в 2027 році 120 тисяч українців подадуться на статус біженця.

Угорщина не дає безкоштовне житло.

Чехія скорочує виплати, а житло дає лише на 90 днів.

Німеччина вимагає працевлаштування і вивчення мови.

Українці передумують вертатися: якщо в 2022 р. такий намір мали 85%, то в 2023 – вже 75%, у 2024 – 65%, а тепер – лише 25%.

73% біженців приїжджають в Україну на короткі візити. І назад в нормальний світ до нормального життя.

Україна суспільство люди війна виїзд за кордон
