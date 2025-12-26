Еміграція триває. Люди втікають з України

Лише за серпень-вересень з України виїхало 120 тисяч. У вересні Євросоюз надав 79 тисяч нових дозволів на тимчасовий захист (рекорд за 2 роки)

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Приріст за місяць +49%. Українці становлять 98% отримувачів захисту в ЄС. Жінки – 44%, діти – 31%, чоловіки – 25%. Лідирує Польща (+13 тис.), Німеччина (+7,5 тис.) та Чехія (+3,4 тис.). Різко зросла кількість хлопців 18-22 роки. Європа починає розробляти програми добровільного повернення в Україну. Норвегія не приймає українців із безпечних регіонів. Нідерланди хочуть запровадити спецстатус, боячись, що в 2027 році 120 тисяч українців подадуться на статус біженця. Угорщина не дає безкоштовне житло. Чехія скорочує виплати, а житло дає лише на 90 днів. Німеччина вимагає працевлаштування і вивчення мови. Українці передумують вертатися: якщо в 2022 р. такий намір мали 85%, то в 2023 – вже 75%, у 2024 – 65%, а тепер – лише 25%. 73% біженців приїжджають в Україну на короткі візити. І назад в нормальний світ до нормального життя.

