Эмиграция продолжается. Люди бегут из Украины

Только за август-сентябрь из Украины выехало 120 тысяч. В сентябре Евросоюз предоставил 79 тысяч новых разрешений на временную защиту (рекорд за 2 года)

иллюстративное фото: из открытых источников

Прирост в месяц +49%. Украинцы составляют 98% получателей защиты в ЕС. Женщины – 44%, дети – 31%, мужчины – 25%. Лидирует Польша (+13 тыс.), Германия (+7,5 тыс.) и Чехия (+3,4 тыс.). Резко выросло количество ребят 18-22 года. Европа начинает разрабатывать программы добровольного возвращения в Украину. Норвегия не принимает украинцев из безопасных регионов. Нидерланды хотят ввести спецстатус, опасаясь, что в 2027 году 120 тысяч украинцев подадут на статус беженца. Венгрия не дает бесплатное жилье. Чехия сокращает выплаты, а жилье дает всего на 90 дней. Германия требует трудоустройства и изучения языка. Украинцы передумывают возвращаться: если в 2022 г. такое намерение было 85%, то в 2023 – уже 75%, в 2024 – 65%, а теперь – только 25%. 73% беженцев приезжают в Украину на короткие визиты. И обратно в нормальный мир к нормальной жизни.

