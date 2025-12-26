Эмиграция продолжается. Люди бегут из Украины
Прирост в месяц +49%.
Украинцы составляют 98% получателей защиты в ЕС.
Женщины – 44%, дети – 31%, мужчины – 25%.
Лидирует Польша (+13 тыс.), Германия (+7,5 тыс.) и Чехия (+3,4 тыс.).
Резко выросло количество ребят 18-22 года.
Европа начинает разрабатывать программы добровольного возвращения в Украину.
Норвегия не принимает украинцев из безопасных регионов.
Нидерланды хотят ввести спецстатус, опасаясь, что в 2027 году 120 тысяч украинцев подадут на статус беженца.
Венгрия не дает бесплатное жилье.
Чехия сокращает выплаты, а жилье дает всего на 90 дней.
Германия требует трудоустройства и изучения языка.
Украинцы передумывают возвращаться: если в 2022 г. такое намерение было 85%, то в 2023 – уже 75%, в 2024 – 65%, а теперь – только 25%.
73% беженцев приезжают в Украину на короткие визиты. И обратно в нормальный мир к нормальной жизни.