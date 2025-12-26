16:24  26 декабря
Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые
15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
26 декабря 2025, 18:19

Эмиграция продолжается. Люди бегут из Украины

26 декабря 2025, 18:19
Читайте також українською мовою
Только за август-сентябрь из Украины выехало 120 тысяч. В сентябре Евросоюз предоставил 79 тысяч новых разрешений на временную защиту (рекорд за 2 года)
Только за август-сентябрь из Украины выехало 120 тысяч. В сентябре Евросоюз предоставил 79 тысяч новых разрешений на временную защиту (рекорд за 2 года)
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прирост в месяц +49%.

Украинцы составляют 98% получателей защиты в ЕС.

Женщины – 44%, дети – 31%, мужчины – 25%.

Лидирует Польша (+13 тыс.), Германия (+7,5 тыс.) и Чехия (+3,4 тыс.).

Резко выросло количество ребят 18-22 года.

Европа начинает разрабатывать программы добровольного возвращения в Украину.

Норвегия не принимает украинцев из безопасных регионов.

Нидерланды хотят ввести спецстатус, опасаясь, что в 2027 году 120 тысяч украинцев подадут на статус беженца.

Венгрия не дает бесплатное жилье.

Чехия сокращает выплаты, а жилье дает всего на 90 дней.

Германия требует трудоустройства и изучения языка.

Украинцы передумывают возвращаться: если в 2022 г. такое намерение было 85%, то в 2023 – уже 75%, в 2024 – 65%, а теперь – только 25%.

73% беженцев приезжают в Украину на короткие визиты. И обратно в нормальный мир к нормальной жизни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина общество люди война выезд за границу
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49
Стало известно, сколько гражданских остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области
24 декабря 2025, 19:29
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
У 71-летней жительницы Сумщины мошенники выманили более 23 тысяч гривен
26 декабря 2025, 19:04
Отец ранил ножом 25-летнего сына: в Днепре задержали 45-летнего подозреваемого
26 декабря 2025, 18:52
Враг ударил по трем районам Днепропетровщины: ранены две женщины
26 декабря 2025, 18:43
На Днепропетровщине в реке Ингулец на глубине 13 метров обнаружили тело человека
26 декабря 2025, 18:18
Более 550 тысяч разрешений на оружие украинцы сгенерировали в "Дии"
26 декабря 2025, 18:04
Большинство вооружения, которое сейчас находится в Сил обороны, было произведено украинскими компаниями
26 декабря 2025, 17:59
В Николаевской области судили мужчин за убийство военного
26 декабря 2025, 17:35
Отключение света 27 декабря: какие графики применят
26 декабря 2025, 17:27
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
26 декабря 2025, 16:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »