Стало відомо, скільки цивільних залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині

У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються понад 34 тисячі цивільних осіб

Про це повідомив начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, наразі до зони активних бойових дій входять населені пункти 22 громади. Станом на кінець 2025 року у цих населених пунктах залишається 34 482 людини.

Гончаров зазначив, що із підконтрольних українській владі населених пунктів Донеччини із лютого 2022 року евакуйовано понад 1 мільйон 320 тисяч людей, серед них понад 202 тисячі дітей і приблизно 47 тисяч людей з інвалідністю.

Як повідомлялось, українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині. Йдеться про Сіверськ.