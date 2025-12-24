19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 19:29

Стало відомо, скільки цивільних залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині

24 грудня 2025, 19:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються понад 34 тисячі цивільних осіб

Про це повідомив начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, наразі до зони активних бойових дій входять населені пункти 22 громади. Станом на кінець 2025 року у цих населених пунктах залишається 34 482 людини.

Гончаров зазначив, що із підконтрольних українській владі населених пунктів Донеччини із лютого 2022 року евакуйовано понад 1 мільйон 320 тисяч людей, серед них понад 202 тисячі дітей і приблизно 47 тисяч людей з інвалідністю.

Як повідомлялось, українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині. Йдеться про Сіверськ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область люди суспільство цивільні війна
Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
Українські підрозділи потрапили в оточення на Донеччині
23 грудня 2025, 17:52
Українські прикордонники знищили танк, гармату й кілька одиниць важкої бронетехніки росіян у Донецькій області
23 грудня 2025, 16:42
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
DeepState не показує реальну ситуацію на фронті: 8 сіл уже під контролем РФ
24 грудня 2025, 19:42
В Україні відчутно дорожчають огірки: які тепер ціни
24 грудня 2025, 19:30
Черкащина зазнала ракетної атаки у Святвечір: поліція оприлюднила наслідки
24 грудня 2025, 19:16
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
24 грудня 2025, 19:05
Над Україною пролетів Санта Клаус: маршрут прольоту зафіксував Flightradar24
24 грудня 2025, 19:04
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
24 грудня 2025, 18:54
На Волині дезертир заперечував факт війни: СБУ затримала двох агітаторів РФ
24 грудня 2025, 18:45
РФ атакувала Нікопольщину та Криворіжжя – постраждав 45-річний чоловік
24 грудня 2025, 18:45
У Святвечір РФ обстріляла цвинтар та Алею Героїв у Черкасах, – ОВА
24 грудня 2025, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »