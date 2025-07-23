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Олекса Шалайський Блогер info@regionews.ua
23 липня 2025, 12:22

Чи то недопрацьовують спецслужби, чи то навпаки – дуже добре працюють, просто не на користь України

23 липня 2025, 12:22
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Про російського крота в НАБУ
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Отож. 2012 рік. Президент Янукович періодично дає завдання начальнику своєї охорони (Управління державної охорони) про щось дізнатись. Але не через міністра Захарченка, а своїми каналами. Часто для цього треба подивитись в закриті бази силовиків: "на кого відкрили кримінальну справу, на кого закрили і т.д.". Підлеглий начальника охорони каже , що в нього є знайомий міліціонер, який може надавати такі послуги.

Насправді такі послуги тоді надавали всі кому не лінь: 300 баксів, і інформація в тебе на флешці. Купували бізнесмени, політики, кримінальні злочинці і т.д. Просто існувала така "ринкова послуга". Оскільки бюджет у начальника охорони був, то й найнятому міліціонеру теж платили. Так тривало кілька років – до революції.

Потім Янукович разом зі своєю охороною тікає, міліціонер лишається на посаді, через якийсь час проходить по конкурсу в НАБУ. І в принципі – це кінець історії.

Але – ні. Через 10 років – в 2023-ому - СБУ приходить до НАБУ і каже: "Отой охоронець Януковича, який робив замовлення, через шість років після своїх замовлень – у 2020-ому – перейшов на службу до росіян. Давайте за це прищемим вашого працівника".

НАБУ в шоці. І, не виходячи з шоку, відповідає: "Ну, давайте ми проведемо перевірку, чи детектив спілкувався з тим охоронником після революції.". Провели перевірку – не спілкувався. "Давайте, каже НАБУ,- його самого допитаємо". "Не треба,- відповідає СБУ.- Хай не знає, що ми його пасемо".

Минає рік. У 2024-ому СБУ, наплювавши на власну секретність, робить обшук у представника НАБУ і допит. Після чого повідомляє НАБУ, що нічого не нарило. Але усно повідомляє. НАБУ рік просить дати документальне підтвердження перевірки, бо ж вони теж не хочуть мати в своїх лавах непевну людину. СБУ – мовчить.

І от минає ще рік. Приходить липень 2025-го. СБУ закриває того самого працівника за тими самими підставами 10-річної давності. І дає реліз, з якого взагалі не зрозуміла фабула, яку я тільки що виклав. Особисто я, прочитавши реліз, був впевнений, що детектив НАБУ під час війни передавав за гроші російським шпигунам якусь таємну інформацію.

І тепер є питання. Припустимо, СБУ вважає зрадою Батьківщини те, що ти надавав послуги якомусь чоловікові, який через 5 років після того, став зрадником.

Я думаю, що високопоставлений міліціонер часів Януковича на прізвище Татаров теж багато послуг зробив людям, які потім зрадили Україну. Та й без Татарова можна скласти подібний список зрадників в кілька десятків тисяч людей. Але немає релізів про їхнє затримання.

Чи то недопрацьовують спецслужби, чи то навпаки – дуже добре працюють, просто не на користь України.

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