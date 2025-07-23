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Олекса Шалайский Блогер info@regionews.ua
23 июля 2025, 12:22

То ли недорабатывают спецслужбы, то ли наоборот – очень хорошо работают, просто не в пользу Украины

23 июля 2025, 12:22
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О русском кроте в НАБУ
иллюстративное фото: из открытых источников
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Итак. 2012 год. Президент Янукович периодически дает задание начальнику своей охраны (Управление государственной охраны) кое о чем узнать. Но не через министра Захарченко, а по своим каналам. Часто для этого нужно посмотреть в закрытые базы силовиков: "на кого открыли уголовное дело, на кого закрыли и т.д.". Подчиненный начальника охраны говорит, что у него есть знакомый милиционер, который может предоставлять такие услуги.

На самом деле такие услуги тогда предоставляли все кому не лень: 300 долларов, и информация у тебя на флешке. Покупали бизнесмены, политики, уголовники и т.д. Просто существовала такая "рыночная услуга". Так как бюджет у начальника охраны был, то и нанятому милиционеру тоже платили. Так продолжалось несколько лет – до революции.

Затем Янукович вместе со своей охраной убегает, милиционер остается в должности, через некоторое время проходит по конкурсу в НАБУ. И в принципе – это конец истории.

Но – нет. Через 10 лет – в 2023-м - СБУ приходит в НАБУ и говорит: "Тот охранник Януковича, который делал заказ, через шесть лет после своих заказов – в 2020-м – перешел на службу к россиянам. Давайте за это прищемим вашего работника".

НАБУ в шоке. И, не выходя из шока, отвечает: "Ну, давайте мы проведем проверку, общался ли детектив с тем охранником после революции". Провели проверку – не общался. "Давайте, говорит НАБУ, его самого допросим". "Не надо, – отвечает СБУ. – Пусть не знает, что мы его пасем".

Проходит год. В 2024-м СБУ, наплевав на собственную секретность, производит обыск у представителя НАБУ и допрос. После чего сообщает НАБУ, что ничего не нарыло. Но устно сообщает. НАБУ год просит дать документальное подтверждение проверки, потому что они тоже не хотят иметь в своих рядах неуверенного человека. СБУ – молчит.

И вот проходит еще год. Приходит июль 2025-го. СБУ закрывает того же работника по тем же основаниям 10-летней давности. И дает релиз, из которого вообще не поняла фабула, которую я только что изложил. Лично я, прочитав релиз, был уверен, что детектив НАБУ во время войны передавал за деньги российским шпионам некую тайную информацию.

И теперь есть вопросы. Предположим, СБУ считает изменой Родине то, что ты оказывал услуги какому-то мужчине, который через 5 лет после того стал предателем.

Я думаю, что высокопоставленный милиционер времен Януковича по фамилии Татаров тоже много услуг оказал людям, которые потом изменили Украине. Да и без Татарова можно составить подобный список предателей в несколько десятков тысяч человек. Но нет релизов об их задержании.

То ли недорабатывают спецслужбы, то ли наоборот – очень хорошо работают, просто не в пользу Украины.

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