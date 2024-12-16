Бойко. При отсутствии хороших новостей, когда поле зачищено объективными и субъективными обстоятельствами и кроме городских сумасшедших, публично мечтающих властным корытом (несмотря на то, как это отвратительно выглядит) на электоральном небосклоне никого нет - нужен кто-то, кого ненавидят

Бойко. При отсутствии хороших новостей, когда поле зачищено объективными и субъективными обстоятельствами и кроме городских сумасшедших, публично мечтающих властным корытом (несмотря на то, как это отвратительно выглядит) на электоральном небосклоне никого нет - нужен кто-то, кого ненавидят

фото: eadaily.com

Поэтому, считаю, Бойко и напомнил о себе. И потому Бойко в контексте правоохранительной системы ничего не было и не будет. Два комитета и три заявления. Иначе официальная реакция была бы иной.

Это также очевидно, что грузинский сценарий каким-то планом С враг может готовить и для Украины Вторым темпом будут внутренне атаковать тыл страны путем влияния на сознание разочарованных, отчаявшихся и уставших.

Замеряя градус, тщательно держа руку на пульсе колебаний общественных настроений, качая риторику от умеренной до такой - как радикальной. И там, кстати, борьба будет не менее ожесточенной, чем у проукраинских деятелей.

Вакуум, который непременно образуется в случае, когда и когда войну остановят, а вступление к выстраданным аббревиатурам демократической стабильности и безопасности задержится во времени или не будет иметь обозримых и конкретных перспектив, может заполнить гибридный российский нарратив о "своем пути", "своей мечте" и так дальше.

Конечно, никто не будет оставлять святое место пустым. И если традиционно перепуганный Запад будет колебаться или отступить - шаг вперед снова сделают "миротворцы" заранее упитанные для так называемого русскоязычного населения, ждунов и других "несогласных".

Видео Юрия Бойко – это форма, а не содержание. И поскольку вспыхнуло даже не смотря на то, что все знали кто такой Бойко, где он и дальше "работает" и какую имеет позицию, эта форма и дальше будет успешно использоваться всеми заинтересованными сторонами. Здесь и в москве. Возможно, еще кого-то достанут из шкафа, отряхнут, оденут в вязаный свитер и посадят на фоне. иконы. В Киеве или в Вене.

Единственное, что откровенно резануло из уст Бойко: "всем остаются в живых!".

Возможно, Юрий Анатольевич пропустил или не заметил, но в живых всем оставаться уже не получится.

И от 24.02.2022 страна была вынуждена перейти в режим военного положения, предусматривающего безальтернативный порядок – чем больше захватчиков на нашей территории погибнет или попадет в плен – тем больше украинцев выживет.