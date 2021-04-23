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Марунич Дмитро політолог [email protected]
23 квітня 2021, 13:49 15

Чому ставка ОП на Терехова в боротьбі за Харків не працює

23 квітня 2021, 13:49 15
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І знову про Харків. Вибори там стають проблемою для Офісу президента. Хворе місце - в.о. мера Ігор Терехов
І знову про Харків. Вибори там стають проблемою для Офісу президента. Хворе місце - в.о. мера Ігор Терехов
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Подейкують, Терехова днями терміново викликали до Києва. І є всі підстави вважати, що не на чай, а "на килим". Терехов - був великою надією ОП в планах з вибудовування своєї вертикалі в Харкові та області. Однак буквально на очах він стає токсичним. Вся Україна і Харків обговорюють тяжке становище з ковідом у Харкові разом з турецьким вояжем Терехова. У новинах центральних ЗМІ по Харкову бачимо, що комусь палять машини, несуть вінки та розписують стіни погрозами. Постраждалі вказують на " замовлення " від Терехова, і він знову – фігурант кримінальної хроніки. ОП це, м'яко кажучи, дістало. Ось Терехова і викликали до Києва для "виховної бесіди".

Чи допоможе? Навряд. Терехов - не політик. Звідси - примітивний піар на мийці стін в метро тощо. І дипломатичність явно не його козир. Він нарочито грубить депутатам, але при цьому всі харківські еліти розуміють, що він нічого не вирішує. А є просто "контактером". Але конфліктним, неприємним і самовпевненим. Хто захоче спілкуватися з таким управлінцем, тим більше про справи серйозні, які турбують місцеві еліти перед виборами? І вони починають ображатися на Київ через те, що їм підсунули Терехова як контакт.

У підсумку те, що ОП здавалося вірною ставкою в боротьбі за Харків, виявляється ставкою не робочою. Звичайно, можна тягнути Терехова адмінресурсом, за допомогою силовиків, прикривати провали. Але навіщо? Якщо він навіть не намагається допомогти Києву і продовжує поводитися в стилі "господаря тайги", дратуючи впливових людей у Харкові. А весь негатив виливається на Офіс Зеленського, паскудить обличчя партії влади, позиції якої й так не міцні в Харкові. А Терехов, схоже, і "Блок Кернеса" угробить, і більшість у міськраді розвалить, і рейтинг Зеленського примудриться місцевий добити. Загалом дуже своєчасно викликали в. о мера до Києва для "вправлення мізків". До виборів-то все нічого залишилося.

Офіс президента мер Харків Терехов Ігор довибори

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