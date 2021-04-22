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22 квітня 2021, 19:01 299

Не маргінали з "Нацкорпусу", а жителі міста вирішують, хто "Почесний харків'янин", - Добкін

22 квітня 2021, 19:01 299
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За його словами, харків'яни самі розберуться з оцінками
За його словами, харків'яни самі розберуться з оцінками
Фото: із відкритих джерел
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Звання Почесного харків'янина не можна просто так "віджати", завдяки зв'язкам у поліції і міськраді.

Про це у своєму каналі в "Телеграм" написав міський голова Харкова (2006-2010) і глава Харківської ОДА (2010-2014) Михайло Добкін, коментуючи ініціативу "Нацкорпусу" позбавити його звання "Почесний харків'янин".

Звання Почесного харків'янина - не кіоск, який можна віджати, козиряючи "дахом" в поліції або міськраді. Тим, кого сьогодні використовують в боротьбі зі мною, потрібно спробувати це зрозуміти", - зокрема, написав Добкін.

За його словами, "харків'яни самі розберуться з оцінками. Вже точно без підказок маргіналів, націоналістів, які на замовлення обслуговують можновладців".

Тому час все розставить на свої місця - кому і з яким статусом бути, хто і що реально зробив для Харкова і Слобожанщини, а хто "доїть" національну ідею для політичних бонусів", - заявив Добкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Національний корпус" у Харкові хоче, щоб на 4-й сесії міської ради 21 квітня розглянули питання позбавлення Михайла Добкіна звання "Почесний харків'янин".

Звання "Почесного харків'янина" Михайло Добкін отримав за свої досягнення на посту мера Харкова у 2006-2010 роках. Цю нагороду йому вручив у серпні 2013 року мер Харкова Геннадій Кернес. У той час Добкін обіймав посаду голови Харківської ОДА. У той же час партію "Нацкорпус", сформовану на базі батальйону "Азов", пов'язують з Арсеном Аваковим - главою МВС, який близький до нинішнього в.о. мера Ігоря Терехова.

політика заява Харків звання Нацкорпус Михайло Добкін

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