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Марунич Дмитрий политолог [email protected]
23 апреля 2021, 13:49 22

Почему ставка ОП на Терехова в борьбе за Харьков не работает

23 апреля 2021, 13:49 22
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И вновь о Харькове. Выборы там становятся проблемой для Офиса президента. Больное место - и.о мэра Игорь Терехов
И вновь о Харькове. Выборы там становятся проблемой для Офиса президента. Больное место - и.о мэра Игорь Терехов
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Поговаривают, Терехова на днях срочно вызывали в Киев. И есть все основания считать, что не на чай, а "на ковер". Терехов – был большой надеждой ОП в планах по выстраиванию своей вертикали в Харькове и области. Однако буквально на глазах он становится токсичным. Вся Украина и Харьков обсуждают бедственное положение с ковидом в Харькове вкупе с турецким вояжем Терехова. В новостях центральных СМИ по Харькову видим, что кому-то жгут машины, несут венки и расписывают стены угрозами. Пострадавшие указывают на "заказ" от Терехова, и он снова – фигурант криминальной хроники. ОП это, мягко говоря, достало. Вот Терехова и вызвали в Киев для "воспитательной беседы".

Поможет ли? Вряд ли. Терехов - не политик. Отсюда - примитивный пиар на мойке стен в метро и тому подобном. И дипломатичность явно не его козырь. Он нарочито грубит депутатам, но при этом все харьковские элиты понимают, что он ничего не решает. А является просто "контактером". Но конфликтным, неприятным и самоуверенным. Кто захочет общаться с таким управленцем, тем более о делах серьезных, которые беспокоят местные элиты перед выборами? И они начинают обижаться на Киев из-за того, что им подсунули Терехова в качестве контакта.

В итоге то, что ОП казалось верной ставкой в борьбе за Харьков, оказывается ставкой не рабочей. Конечно, можно тянуть Терехова админресурсом, с помощью силовиков, прикрывать провалы. Но зачем? Если он даже не пытается помочь Киеву и продолжает вести себя в стиле "хозяина тайги", раздражая влиятельных людей в Харькове. А весь негатив выливается на Офис Зеленского, паскудит лицо партии власти, позиции которой и так не крепки в Харькове. А Терехов, похоже, и "Блок Кернеса" угробит, и большинство в горсовете развалит, и рейтинг Зеленского умудрится добить местный. В общем очень своевременно вызвали и.о мэра в Киев для "вправления мозгов". До выборов-то все ничего осталось.

Офис президента мэр Харьков Терехов Игорь довыборы

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