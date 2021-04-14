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Марунич Дмитро політолог [email protected]
14 квітня 2021, 19:15 10

Харківські вибори: хто має шанси вскочити у велику політику

14 квітня 2021, 19:15 10
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І знову про Харків. Дострокові вибори Харківського міського голови, які відбудуться восени, ставлять перед головними політичними силами країни дуже непрості завдання.
І знову про Харків. Дострокові вибори Харківського міського голови, які відбудуться восени, ставлять перед головними політичними силами країни дуже непрості завдання.
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А, виходячи з ситуації, що склалася в місті, багатьом партіям національного масштабу ці вибори явно не підуть в плюс.

Почнемо з президентської партії влади. Перед "Слугою народу" стоїть в Харкові непростий вибір. Не висувати свого кандидата на виборах мера другого міста країни президентській партії зовсім вже несолідно, а гідного кандидата, який, звичайно, не виграє, але хоча б побореться, у партії Зеленського просто немає. Висунення чергового "позасистемного неполітика" з числа весільних фотографів, шоуменів або айтішників гарантує мізерний результат і удар по іміджу партії в східному регіоні.

Сценарій з висуненням когось для галочки і реальною підтримкою адмінресурсом більш-менш зручного для влади кандидата - в. о. мера Ігоря Терехова також свідомо програшний. Удару по іміджу все одно не уникнути, а Терехов як кандидат дуже слабкий, що стає сьогодні цілком очевидно, і його поразка разом з поразкою формального кандидата від влади зробить удар по СН ще більш болючим.

Непроста ситуація і для ОПЗЖ. Як показав результат попередньої кампанії, найсильніший потенційний кандидат в мери від ОПЗЖ Олександр Фельдман не зміг вирвати перемогу. Ставка на нього може закріпити за ОПЗЖ статус другої за впливовістю сили в регіоні.

ОПЗЖ може спробувати домовитися з Михайлом Добкіним, який станом на сьогодні має найвищі шанси на успіх. Але Добкін занадто незалежний і для нього більш логічним виглядає не пов'язувати себе з конкретною партією, щоб не звужувати свою електоральну базу.

Для ЄС, у якої у Харкові немає яскравого лідера, єдиний шанс отримати вигоду з харківських виборів – це спробувати примазатися до Юлії Світличної, яка зараз на підйомі. Але вона вже давно дистанціюється від Порошенка, і мерські вибори для неї - відмінна можливість ще більше розкрутити власний проєкт "Разом".

"Батьківщину" і "Голос" зі зрозумілих причин виносимо за дужки.

Таким чином, вибори в Харкові – це можливість для регіональних партій вийти на новий рівень. Втім, навряд чи це поширюється на "Блок Кернеса", від якого піде нинішній в. о. мера Терехов. Всі вже остаточно переконалися, що Терехов не Кернес, і він швидше поховає успішний проєкт свого колишнього шефа. А ось, наприклад, Світлична, якщо піде на вибори, має всі шанси вивести свою політсилу на новий рівень. Ну і, звичайно ж, Добкін. Він то на вибори точно піде і має всі шанси вскочити у велику політику.

вибори мер Харків Юлія Світлична Михайло Добкін Терехов Ігор

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