Харьковские выборы: кто имеет шансы впрыгнуть в большую политику

И вновь о Харькове. Досрочные выборы Харьковского городского головы, которые состоятся нынешней осенью, ставят перед главными политическими силами страны очень непростые задачи.

И вновь о Харькове. Досрочные выборы Харьковского городского головы, которые состоятся нынешней осенью, ставят перед главными политическими силами страны очень непростые задачи.

А, исходя из сложившейся в городе ситуации, многим партиям национального масштаба эти выборы явно не пойдут в плюс.

Начнем с президентской партии власти. Перед "Слугой народа" стоит в Харькове непростой выбор. Не выдвигать своего кандидата на выборах мэра второго города страны президентской партии совсем уж несолидно, а достойного кандидата, который, конечно, не выиграет, но хотя бы поборется, у партии Зеленского просто нет. Выдвижение очередного "внесистемного неполитика" из числа свадебных фотографов, шоуменов или айтишников гарантирует мизерный результат и удар по имиджу партии в восточном регионе.

Сценарий с выдвижением кого-то для галочки и реальной поддержкой админресурсом более-менее удобного для власти кандидата - и.о. мэра Игоря Терехова также заведомо проигрышный. Удара по имиджу все равно не избежать, а Терехов как кандидат очень слаб, что становится сегодня совершенно очевидно, и его поражение вместе с поражением формального кандидата от власти сделает удар по СН еще более болезненным.

Непростая ситуация и для ОПЗЖ. Как показал результат предыдущей кампании, сильнейший потенциальный кандидат в мэры от ОПЗЖ Александр Фельдман не смог вырвать победу. Ставка на него может закрепить за ОПЗЖ статус второй по влиятельности силы в регионе.

ОПЗЖ может попытаться договориться с Михаилом Добкиным, который по состоянию на сегодня имеет самые высокие шансы на успех. Но Добкин слишком независим и для него более логичным выглядит не связывать себя с конкретной партией, чтобы не сужать свою электоральную базу.

Для ЕС, у которой в Харькове нет яркого лидера, единственный шанс извлечь выгоду из харьковских выборов – это попробовать примазаться к Юлии Светличной, которая сейчас на подъеме. Но она уже давно дистанцируется от Порошенко, и мэрские выборы для нее - отличная возможность еще больше раскрутить собственный проект "Разом".

"Батькивщину" и "Голос" по понятным причинам выносим за скобки.

Таким образом, выборы в Харькове – это возможность для региональных партий выйти на новый уровень. Впрочем, вряд ли это распространяется на "Блок Кернеса" от которого пойдет нынешний и.о. мэра Терехов. Все уже окончательно убедились, что Терехов не Кернес и он скорее похоронит успешный проект своего бывшего шефа. А вот, например, Светличная, если пойдет на выборы имеет все шансы вывести свою политсилу на новый уровень. Ну и, конечно же, Добкин. Он то на выборы точно пойдет и имеет все шансы впрыгнуть в большую политику.